В Измайловском парке пройдет благотворительный «Забег ради жизни»

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Традиционный семейный праздник "Забег ради жизни" состоится в Измайловском парке 31 августа. Спортивное мероприятие проходит при поддержке благотворительного фонда "Выручаем".
Попробовать свои силы в беге и помочь подопечным фонда может любой желающий. В "Забеге ради жизни" представлены четыре дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки: 1, 5, 10 и – 21,1 км в честь 21-летия фонда "Линия Жизни".
Разминку для бегунов проведут именитые спортсмены:
• Юлия Ушакова, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу
• Хусейн Байсангуров, боксер, действующий чемпион WBA Continental America, экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, топовый российский средневес. 25 побед, 20 нокаутов, 1 поражение
• Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону
На 10 км выйдет почетный спортсмен – Людмила Колобанова. В прошлом году Людмила Иосифовна получила приз за участие в 10-километровом старте как самый взрослый участник.
Для детей предусмотрен игровой 300-метровый забег, где на финише их встречают и развлекают Смешарики. Финишеры "Забега ради жизни" получат красивые памятные медали, а победителей ждут призы от фонда и наших партнеров.
Во время праздника в спортивном городке будет работать полевая кухня, где участники смогут подкрепиться после пройденной дистанции.
В забегах традиционно участвуют знаменитости, в том числе известные спортсмены, а задорное настроение задает диджей.
Благодаря средствам, собранным на забегах, уже 28 подопечных прошли высокотехнологичное лечение, а за все время работы фонда "Линия Жизни" необходимую медицинскую помощь получили более 70 тысяч тяжелобольных детей. Все регистрационные взносы участников будут направлены на лечение наших подопечных.
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