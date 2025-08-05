В Измайловском парке пройдет благотворительный «Забег ради жизни»

Традиционный семейный праздник "Забег ради жизни" состоится в Измайловском парке 31 августа. Спортивное мероприятие проходит при поддержке благотворительного фонда "Выручаем".

Попробовать свои силы в беге и помочь подопечным фонда может любой желающий. В "Забеге ради жизни" представлены четыре дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки: 1, 5, 10 и – 21,1 км в честь 21-летия фонда "Линия Жизни".

Разминку для бегунов проведут именитые спортсмены:

•⁠ ⁠Юлия Ушакова, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу

•⁠ ⁠Хусейн Байсангуров, боксер, действующий чемпион WBA Continental America, экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, топовый российский средневес. 25 побед, 20 нокаутов, 1 поражение

•⁠ ⁠Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону

На 10 км выйдет почетный спортсмен – Людмила Колобанова. В прошлом году Людмила Иосифовна получила приз за участие в 10-километровом старте как самый взрослый участник.

Для детей предусмотрен игровой 300-метровый забег, где на финише их встречают и развлекают Смешарики. Финишеры "Забега ради жизни" получат красивые памятные медали, а победителей ждут призы от фонда и наших партнеров.

Во время праздника в спортивном городке будет работать полевая кухня, где участники смогут подкрепиться после пройденной дистанции.

В забегах традиционно участвуют знаменитости, в том числе известные спортсмены, а задорное настроение задает диджей.

Благодаря средствам, собранным на забегах, уже 28 подопечных прошли высокотехнологичное лечение, а за все время работы фонда "Линия Жизни" необходимую медицинскую помощь получили более 70 тысяч тяжелобольных детей. Все регистрационные взносы участников будут направлены на лечение наших подопечных.