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Скончался создатель "Сябров" и автор знаменитой "Алеси"

Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: Козюля Евгений/Фотохроника ТАСС
Ушел из жизни Валентин Бадьяров

О кончине лучшего друга и коллеги Валентина Бадьярова на своей страничке соцсети "ВКонтакте" сообщил другой участник популярного в России белорусского музыкального коллектива "Сябры" Николай Подгорнов. Эпиграфом к своему невеселому посту он выбрал слова из стихотворения Беллы Ахмадулиной: "По улице моей который год звучат шаги - мои друзья уходят".

Впрочем, известен Бадьяров стал еще до "Сябров", которые, собственно, он и создал. До этого он успел поработать в не менее популярных ансамблях, или, как их называли в советское время, ВИА: "Песнярах", куда он пришел после консерватории, после создал и собственную группу - она носила его имя, были в его артистической биографии и "Поющие гитары", и "Веселые голоса".

В "Сябрах" музыкант проработал пять лет в качестве художественного руководителя. Ему принадлежит оркестровка одного из главных хитов коллектива, ставшего его визитной карточкой, песни "Алеся" - ее он, как говорили, посвятил своей дочери.

Как сообщил "Sputnik-Беларусь", в конце 80-х гг. прошлого столетия Валентин Бадьяров переехал на ПМЖ в Германию. Он продолжил музыкальную карьеру в Европе, выступая как гитарист и скрипач. Играл и сольные концерты, выступал и в составе симфонических оркестров.

Музыкант ушел из жизни на 71-м году. Где он будет похоронен - в Германии или Белоруссии, пока не сообщается.

Ксения ВЕРТУШКИНА
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