Елена Ваенга блеснула формами

Поклонники в восторге от декольте певицы

Елена Ваенга обычно выходила в свет без намека на свою сексуальность. Вся ее одежда была достаточно пуританской по сравнению с другими звездами, блиставшими на подмостках, и полностью скрывала фигуру артистки, пишет "Экспресс газета". Однако, опубликовав на своей странице в Instagram новое фото, Елена просто сразила своих фанатов глубоким декольте.

На снимке певица в черном сильно открытом платье стоит в окружении Сергея Астахова и Гоши Куценко. Первый - в джинсах и обычном сером свитере - на фоне двух других празднично одетых персонажей вообще выглядит инородным телом. А вот Куценко в черном костюме и белой рубашке - вполне достойная пара для Ваенги с ее роскошными прелестями, отмечают фолловеры певицы.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Дек 21, 2017 at 12:51 PST

Поклонники пришли в полный восторг от этого кадра. Они восхитились и глубиной декольте, и формами певицы, и платьем, которое так выгодно подчеркивает фигуру артистки.

Елена Ваенга с 1995 г. состояла в гражданском браке с Иваном Матвиенко, но в 2011-м пара разошлась из-за отсутствия детей. В 2012 г. певица родила сына Ивана от барабанщика Романа Садырбаева.

