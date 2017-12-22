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Елена Ваенга блеснула формами

Елена Ваенга. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Поклонники в восторге от декольте певицы

Елена Ваенга обычно выходила в свет без намека на свою сексуальность. Вся ее одежда была достаточно пуританской по сравнению с другими звездами, блиставшими на подмостках, и полностью скрывала фигуру артистки, пишет "Экспресс газета". Однако, опубликовав на своей странице в Instagram новое фото, Елена просто сразила своих фанатов глубоким декольте.

На снимке певица в черном сильно открытом платье стоит в окружении Сергея Астахова и Гоши Куценко. Первый - в джинсах и обычном сером свитере - на фоне двух других празднично одетых персонажей вообще выглядит инородным телом. А вот Куценко в черном костюме и белой рубашке - вполне достойная пара для Ваенги с ее роскошными прелестями, отмечают фолловеры певицы. 

Поклонники пришли в полный восторг от этого кадра. Они восхитились и глубиной декольте, и формами певицы, и платьем, которое так выгодно подчеркивает фигуру артистки.

Елена Ваенга с 1995 г. состояла в гражданском браке с Иваном Матвиенко, но в 2011-м пара разошлась из-за отсутствия детей. В 2012 г. певица родила сына Ивана от барабанщика Романа Садырбаева.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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