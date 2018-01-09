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Гузеева рисковала жизнью из-за бутылки

Лариса Гузеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Зависимость от зеленого змия дорого обошлась телеведущей

Лариса Гузеева могла лишиться жизни из-за пристрастия к алкоголю. Актриса часто выпивала и никак не боролась с этим.

"Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: "Больше ни капли!" Но все повторялось снова и снова", - приводят "Дни.ру" выдержки интервью, опубликованного в печатной версии журнала "Тайны звезд". 

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Очередной поход за бутылкой мог закончиться для нее смертью. Телеведущая шла по улице поздним вечером и увидела двух парней, преследующих ее.

"Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют - и пикнуть не успеешь! И все - из-за проклятого алкоголя! Поперлась дура за бутылкой!" - сказала актриса.

Гузеева убедила мужчин не трогать ее. Ситуация разрешилась благополучно, но не прошла бесследно для артистки.

"После этого случая завязала со спиртным раз и навсегда!" - добавила она.

Лариса Андреевна боится, что вновь приложится к бутылке из-за возможного закрытия передачи "Давай поженимся".

"Работа необходима, без нее я просто пропаду! Потянусь к бутылке! После закрытия программы сопьюсь!" - в заключение рассказала Гузеева.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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