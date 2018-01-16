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Молодая жена Краско выйдет замуж за другого

Иван Краско и Наталья Шевель. Кадр youtube.com
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27-летней супруге пожилого артиста нашли нового мужчину

В начале года пользователи активно обсуждали скандал в семье народного артиста России Ивана Краско и его молодой жены Натальи, у которой вроде как нашли любовника. В том, что произошло, попыталась разобраться ясновидящая, таролог Марианна Абравитова

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

По ее словам, в их союзе нет ничего удивительного: они нашли друг друга. 

"Начнем с Краско. Он любитель молодых женских энергий и других он попросту не воспринимает. Женщина для него - только молодая женщина. По картам он однозначно выходит энергетическим вампиром. И за счет питания от молодых дам их эмоциями он прекрасно выглядит и чувствует для своего возраста. Причем это касается не только жизненной энергии и здоровья, но и творческой энергии", - начала Марианна. 

Таролог отметила, что если бы рядом с ним не было молодых женщин и маленьких детей, то его карьера пошла бы на спад и мы о нем ничего бы не услышали. "Для него это то же самое, как дышать. Отсюда все эти молодые жены. Если представить, что эта жена уходит и брак разваливается, то мы не успеем моргнуть глазом, как появится новая пассия. Такие женщины реально существуют. И не обязательно, что они меркантильно заточены. Им нравятся просто более зрелые мужчины. Поэтому жена Краско сюда четко вписалась", - рассказала она. 

При этом у 27-летней Натальи, по словам Абравитовой, реальные проблемы. "У нее есть определенный комплекс. В ней энергия отца и дедушки, скажем, из детства не доработаны понятия заботы. Она искала эту энергию, поэтому и присоединилась к нему. Ее показывают в браке как Доминанту. С одной стороны, она как дочь и добирает отцовство", - считает ясновидящая. 

При этом молодая пассия руководит Краско как ребенком. "Тема любовников и измен, это все ерунда. Тут этого нет. Такие женщины не нуждаются в романах на стороне. Все их эмоции и интересы лежат в рамках таких союзов. Если, например, другая была бы подоплека у этого союза и стареющего олигарха окрутила бы очередная блондинка, то тогда с водителями и охранниками она могла бы изменить. Тут все по-другому. И все это выдумки", - говорит она. 

"Этот брак бесконечен, пока жив Краско. После его ухода, это, конечно же, не скоро, спустя какое-то время она снова выйдет замуж и опять-таки по интересам. За человека старше себя", - заключила она.
Отдел информации
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