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Юэн Макгрегор разводится с женой-француженкой после 22 лет брака

Юэн Макгрегор и Ив Мавракис. Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Основанием для развода стали "непримиримые разногласия"

По данным портала TMZ, специализирующегося на информации из жизни знаменитостей, шотландский актер и его жена Ив Мавракис не живут вместе с мая прошлого года.

Пара познакомилась в 1995 году на съемках сериала, где у Макгрегора была эпизодическая роль, а Мавракис работала художником-декоратором. Вскоре после знакомства, 22 мая того же года, они поженились.

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Сообщается, что супруги не живут вместе с мая 2017 года, в октябре они сообщили о расставании. Решение о разводе было принято из-за "непримиримых разногласий".

У Макгрегора и Мавракис четверо дочерей: две биологические и две приемные; сейчас супруги обсуждают вопрос опекунства. Источник TMZ утверждает, что актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты.

Юэн Макгрегор – один из самых востребованных британских актеров. Всемирную известность ему принесла роль в фильме Дэнни Бойла "На игле" (1996). К настоящему времени сыграл более 80 ролей в кино и сериалах, наиболее известные его работы – в фильмах "Мулен Руж", Крупная рыба", "Остров" и киносаге "Звездные войны", где Макгрегор сыграл Оби-Ван Кеноби.

В этом году актер был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в мини-сериале "Фарго".
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