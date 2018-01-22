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Состояние больного раком Караченцова серьезно изменилось

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Артист всеми силами цепляется за жизнь

Звезда российского кинематографа Николай Караченцов легко переносит химиотерапию. Артист достойно перенес четвертую процедуру и вроде как идет на поправку. Об этом рассказал его сын Андрей. 

"Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается", - цитирует Starhit родственника знаменитости. 

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В ближайшем будущем медики соберут консилиум, на котором решат, что делать со звездным пациентом дальше. 

О том, что у актера нашли рак легкого, стало известно осенью 2017 года. Когда его жена Людмила Поргина сообщила Караченцову о страшном диагнозе - раке, он твердо заявил, "что не только бороться будет, но и будет жить". И "все сделает, что от него надо". 

Марина МОНРО
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