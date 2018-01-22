Госпитализированная звезда "Бумера" озвучила свой диагноз

Сергей Горобченко откровенно рассказал, почему был экстренно госпитализирован

Звезда российского кино сообщил, что загремел в больницу из-за отравления. При этом сначала ему поставили панкреатит.

После многих анализов врачи уточнили, что у актера пищевое отравление, которое он не вылечил до конца. В результате появился очаг с бактериальной инфекцией и случился септический удар.

По теме Тяжело заболел актер Сергей Горобченко

"Я пережил очень странную вещь: я утром проснулся и почувствовал, что у меня недомогание. Было странно. Не очень хорошо стало", - цитирует Горобченко "РЕН ТВ".

Актера очень тронуло, что люди обратили внимание на его проблемы со здоровьем и поддержали в трудную минуту, даже несмотря на то, что жизни ничего не угрожало.

"Знаете, что люди как-то так откликнулись. И это очень круто. Хочется сказать спасибо всем, кто переживал за меня", - добавил он.

Сергей восхитился и тем, как его приняли и обслужили в больнице. Он поблагодарил всех врачей и друзей, которые помогли ему восстановиться.

Актер заявил, что хочет скорее взяться за новые театральные проекты и работы в кино.

Звезда фильма "Бумер" Сергей Горобченко попал в больницу 16 января, после того как упал в обморок у себя дома.