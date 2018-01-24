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Русская актриса поборется за "Порно-Оскар"

Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_ Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_
Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_ Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_ Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_
Самая престижная премия в индустрии фильмов для взрослых может достаться уроженке Ленинграда

Вслед за номинацией фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на «Оскар» аналогичной чести удостоилась французская модель с русскими корнями Анна Полина. Ее номинировали на премию AVN Awards, которая считается своим «Оскаром» в порноиндустрии.Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_

Анна Полина (под этим именем она снимается в "клубничке") родилась 11 сентября 1989 года в Ленинграде. 

Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_

Во Францию она переехала вместе с родителями в возрасте 10 лет.

Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_

Впервые девушка попробовала себя в порно в 2010 году. Полноценную карьеру в этом нелегком деле она начала в 2010 году.

Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_

Кроме порнографических, снялась также во французском фильме ужасов ECHAP.

Анна Полина. Фото: instagram.com/annapolina_

Анне Полине есть, чем похвастаться – в ее активы три награды от трех разных премий, в том числе и AVN Awards.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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