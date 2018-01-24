Русская актриса поборется за "Порно-Оскар"

Самая престижная премия в индустрии фильмов для взрослых может достаться уроженке Ленинграда

Вслед за номинацией фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на «Оскар» аналогичной чести удостоилась французская модель с русскими корнями Анна Полина. Ее номинировали на премию AVN Awards, которая считается своим «Оскаром» в порноиндустрии.

Анна Полина (под этим именем она снимается в "клубничке") родилась 11 сентября 1989 года в Ленинграде.

Во Францию она переехала вместе с родителями в возрасте 10 лет.

Впервые девушка попробовала себя в порно в 2010 году. Полноценную карьеру в этом нелегком деле она начала в 2010 году.

Кроме порнографических, снялась также во французском фильме ужасов ECHAP.

Анне Полине есть, чем похвастаться – в ее активы три награды от трех разных премий, в том числе и AVN Awards.