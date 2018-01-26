Прелести Семенович вызвали волнения
Соблазнительные формы певицы, актрисы и телеведущей заставили поклонников понервничать. На снимке, выложенном в соцсети, Анна Семенович предстала в новом виде.
Она снята стоящей на коленках среди белых простыней. Яркая ночнушка с кокетливым черным кружевом подчеркивает изгибы тела бывшей "блестяшки".
Поклонники забеспокоились. Одни выразили восторг: "Супер!!!", "Горячая девушка", "Шикарная дива!".
Другие почему-то спутали ее с другой известной красоткой. Кое-кто подумал, что это Мария Кожевникова с большой грудью.
А третьи поинтересовались, стоит ли раздеваться на публике и принимать настолько откровенные позы, передает EG.RU. По их мнению, певица пытается привлечь внимание мужчин, и ей это удается. "Аня, перестань соблазнять мужчин", - посоветовал один из таких.
При этом, сравнив два фото в Instagram, подписчики растерялись. Да и как иначе: на снимке в бассейне артистка показала плоский живот и осиную талию, а на кровати "как-то все криво".
"Беременная что ли? Животик, ноги, как фотошоп", - возмутились недовольные. И многие решили, что певица подрисовывает снимки, чтобы выглядеть на них стройной.
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