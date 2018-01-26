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Прелести Семенович вызвали волнения

Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK press/Ali Magomedov
Все началось с пикантного снимка артистки в ночной рубашке

Соблазнительные формы певицы, актрисы и телеведущей заставили поклонников понервничать. На снимке, выложенном в соцсети, Анна Семенович предстала в новом виде.

Она снята стоящей на коленках среди белых простыней. Яркая ночнушка с кокетливым черным кружевом подчеркивает изгибы тела бывшей "блестяшки".

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Поклонники забеспокоились. Одни выразили восторг: "Супер!!!", "Горячая девушка", "Шикарная дива!".

Другие почему-то спутали ее с другой известной красоткой. Кое-кто подумал, что это Мария Кожевникова с большой грудью.

А третьи поинтересовались, стоит ли раздеваться на публике и принимать настолько откровенные позы, передает EG.RU. По их мнению, певица пытается привлечь внимание мужчин, и ей это удается. "Аня, перестань соблазнять мужчин", - посоветовал один из таких.

При этом, сравнив два фото в Instagram, подписчики растерялись. Да и как иначе: на снимке в бассейне артистка показала плоский живот и осиную талию, а на кровати "как-то все криво".

"Беременная что ли? Животик, ноги, как фотошоп", - возмутились недовольные. И многие решили, что певица подрисовывает снимки, чтобы выглядеть на них стройной. 

Фоторепортаж
СМИ: Семенович выбрала послушного мужчину
"Твой день" © "Твой день" ©
"Твой день" © "Твой день" © "Твой день" ©
Полина ДОРОЖКИНА
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