Прелести Семенович вызвали волнения

Все началось с пикантного снимка артистки в ночной рубашке

Соблазнительные формы певицы, актрисы и телеведущей заставили поклонников понервничать. На снимке, выложенном в соцсети, Анна Семенович предстала в новом виде.

Она снята стоящей на коленках среди белых простыней. Яркая ночнушка с кокетливым черным кружевом подчеркивает изгибы тела бывшей "блестяшки".

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 25, 2018 at 10:41 PST

Поклонники забеспокоились. Одни выразили восторг: "Супер!!!", "Горячая девушка", "Шикарная дива!".

Другие почему-то спутали ее с другой известной красоткой. Кое-кто подумал, что это Мария Кожевникова с большой грудью.

А третьи поинтересовались, стоит ли раздеваться на публике и принимать настолько откровенные позы, передает EG.RU. По их мнению, певица пытается привлечь внимание мужчин, и ей это удается. "Аня, перестань соблазнять мужчин", - посоветовал один из таких.

При этом, сравнив два фото в Instagram, подписчики растерялись. Да и как иначе: на снимке в бассейне артистка показала плоский живот и осиную талию, а на кровати "как-то все криво".

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 9, 2018 at 1:05 PST

"Беременная что ли? Животик, ноги, как фотошоп", - возмутились недовольные. И многие решили, что певица подрисовывает снимки, чтобы выглядеть на них стройной.