Последние дни Сенчина провела в коме

Даже врачи не ожидали скорого ухода певицы

Российские знаменитости скорбят по Людмиле Сенчиной, причиной смерти которой стала онкология. Со страшным недугом она боролась на протяжении полутора лет, все это время находясь под неусыпным врачебным контролем.

Журналисты портала Woman’s Day рассказали, что звонили Сенчиной 13 декабря, когда она отмечала свой 67-й день рождения. Но трубку снял ее муж и продюсер Владимир Андреев и попросил перезвонить через две недели. "Сердце слегка дрогнуло: все ли в порядке. Но на этот вопрос Владимир отметил, что да, в порядке, только нет времени. Как теперь понятно, видимо, не хотел создавать сенсацию из болезни Сенчиной", - пишет портал.

Лишь самые близкие знали о тяжелом состоянии женщины. "О ее болезни я ничего не знал, хотя о чем-то догадывался. Она жила в Санкт-Петербурге (насколько я знаю, за городом), я - в Москве, поэтому встречались мы довольно редко, но периодически от знакомых я слышал что-то такое, что "вот Людочка себя плохо чувствует". Но при встрече она ни в чем не признавалась: была веселой всегда", - цитирует издание Владимира Преснякова-старшего.

Посторонние и не догадывались, какие муки приходилось терпеть женщине. Об этом в разговоре с "КП" рассказала приятельница певицы Эмма Лавринович, директор БКЗ "Октябрьский", на сцене которого еще в конце октября звучал хрустальный голос Людмилы Петровны. "Ей было невероятно тяжело. Но зрители этого не почувствовали. Она улыбалась. Мы с ней сидели, разговаривали. Людонька знала, что от ее желания жить многое зависит. Говорила: "Я все понимаю". У нее было огромное желание выстоять, выжить. Она стойко переносила болезнь, но онкология не щадит", - рассказала Лавринович.

Остаток жизни Людмила Сенчина провела в больнице. Врачи не строили пессимистичных прогнозов, поэтому известие о смерти певицы шокировало даже посвященных в ее трагедию знакомых.

Не предполагал ее скорую смерть и поэт-песенник Владимир Резник, принявший участие в съемках программы "Прямой эфир", посвященной памяти Людмилы Сенчиной. "Мы с Володей говорили, но все время верили в чудо. А сегодня узнал, что полторы недели она была без сознания", - сказал он.

Печальная новость о кончине певицы пришла из Петербурга утром 25 января.