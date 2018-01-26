Они вернулись с того света

Знаменитости, вернувшиеся из комы вопреки всему

По сообщениям СМИ, врачи снова ввели Олега Табакова в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на его организм. Почитатели таланта известного актера надеются на его скорое выздоровление, тем более, что известно немало случаев, когда люди выходили из коматозного состояния и возвращались к жизни.

Николай Караченцов

Любимец миллионов впал в кому после страшной аварии, произошедшей в ночь на 28 февраля 2005 года. С черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу, где ему сделали трепанацию черепа. Актер провел в бессознательном состоянии 26 дней и до сих пор не оправиться от последствий ДТП.

Шэрон Стоун

29 сентября 2001 года звезда «Основного инстинкта» перенесла инсульт и впала в коматозное состояние, в котором провела девять дней. Шанс выжить составлял всего пять процентов, но актриса им воспользовалась. Правда, ей пришлось заново учиться ходить, говорить, читать и вообще жить. Реабилитация заняла два года, но одна из самых красивых женщин современности все-таки вернулась в строй.

Джордж Майкл

Запущенная пневмония привела к тому, что в 2011 году певец впал в кому на три недели. Впоследствии он рассказывал, что первое время после пробуждения чувствовал себя стариком, а мышцы его лица ослабли настолько, что их пришлось заново тренировать.

Оззи Осборн

Великий и ужасный Оззи пострадал в конце 2003 года – он попал в аварию на своем квадроцикле и была придавлен этой 600-килограммовая махиной. Итог – многочисленные переломы, разрывы и коматозное состояние, в котором рок-сатанист провел восемь дней. Позже он признался, что этот случай заставил его изменить отношение к жизни.

Стив Уандер

Он попал в аварию 6 августа 1973 года – из двигавшегося навстречу грузовика в автомобиль, в котором находился музыкант, полетели бревна. Одно из них задело Уандера. Четыре дня врачи возвращали знаменитость к жизни. Одним из последствий столкновения стало потеря обоняния.

Александра Афанасьева-Шевчук

Звезда сериала «Исцеление любовью» была подключена к аппарату искусственного дыхания 11 дней – это случилось после того, как в ночь на 23 мае 2013 года ее автомобиль влетел в металлическое ограждение. Сам день аварии был начисто стерт из памяти актрисы.