Они вернулись с того света
По сообщениям СМИ, врачи снова ввели Олега Табакова в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на его организм. Почитатели таланта известного актера надеются на его скорое выздоровление, тем более, что известно немало случаев, когда люди выходили из коматозного состояния и возвращались к жизни.
Николай Караченцов
Любимец миллионов впал в кому после страшной аварии, произошедшей в ночь на 28 февраля 2005 года. С черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу, где ему сделали трепанацию черепа. Актер провел в бессознательном состоянии 26 дней и до сих пор не оправиться от последствий ДТП.
Шэрон Стоун
29 сентября 2001 года звезда «Основного инстинкта» перенесла инсульт и впала в коматозное состояние, в котором провела девять дней. Шанс выжить составлял всего пять процентов, но актриса им воспользовалась. Правда, ей пришлось заново учиться ходить, говорить, читать и вообще жить. Реабилитация заняла два года, но одна из самых красивых женщин современности все-таки вернулась в строй.
Джордж Майкл
Запущенная пневмония привела к тому, что в 2011 году певец впал в кому на три недели. Впоследствии он рассказывал, что первое время после пробуждения чувствовал себя стариком, а мышцы его лица ослабли настолько, что их пришлось заново тренировать.
Оззи Осборн
Великий и ужасный Оззи пострадал в конце 2003 года – он попал в аварию на своем квадроцикле и была придавлен этой 600-килограммовая махиной. Итог – многочисленные переломы, разрывы и коматозное состояние, в котором рок-сатанист провел восемь дней. Позже он признался, что этот случай заставил его изменить отношение к жизни.
Стив Уандер
Он попал в аварию 6 августа 1973 года – из двигавшегося навстречу грузовика в автомобиль, в котором находился музыкант, полетели бревна. Одно из них задело Уандера. Четыре дня врачи возвращали знаменитость к жизни. Одним из последствий столкновения стало потеря обоняния.
Александра Афанасьева-Шевчук
Звезда сериала «Исцеление любовью» была подключена к аппарату искусственного дыхания 11 дней – это случилось после того, как в ночь на 23 мае 2013 года ее автомобиль влетел в металлическое ограждение. Сам день аварии был начисто стерт из памяти актрисы.
До ядерного катаклизма осталось 2 минуты
Мир стоит на пороге своего конца
Икру и масло довели до идеала
Определены новые стандарты качества на ряд продуктов
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне подготовили захват Земли
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- Доказано: Земля съела другие планеты
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина