У Домогарова заподозрили инсульт
Разместив в своем Instagram совместный снимок с Александром Домогаровым, Катя Лель разбудила, как говорится, спящую собаку. Безобидное фото, на котором певица позирует с "потрясающим актером", вызвало массу негативных отзывов. :
"Не узнала... Изменился", "Постарел", "К сожалению, Домогарова не узнала, пока не прочитала", - недоумевали пользователи. Лицо любимого многими актера на фото действительно выглядит неестественно опухшим. Появились даже предположения, что он перенес инсульт.
Страсти накалились настолько, что певице даже пришлось встать на защиту артиста: "Посмотрите на себя в зеркало, вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны!" - обратилась она к подписчикам.
К слову, это не первый случай, когда Катя Лель невольно подставляет известных мужчин. Недавно она обнародовала фото с Григорием Лепсом, и пользователи тут же накинулись на музыканта.
"Выглядит уставшим", "Видончик не очень", "Гриша точно здоров? Очень уж болезненный вид, а постарел-то как", - прокомментировали они.
Возможно, певице просто нужно более тщательно выбирать фото для публикаций в сетях.
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