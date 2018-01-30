У Домогарова заподозрили инсульт

Катя Лель подставляет мужчин

Разместив в своем Instagram совместный снимок с Александром Домогаровым, Катя Лель разбудила, как говорится, спящую собаку. Безобидное фото, на котором певица позирует с "потрясающим актером", вызвало массу негативных отзывов. :

"Не узнала... Изменился", "Постарел", "К сожалению, Домогарова не узнала, пока не прочитала", - недоумевали пользователи. Лицо любимого многими актера на фото действительно выглядит неестественно опухшим. Появились даже предположения, что он перенес инсульт.

Страсти накалились настолько, что певице даже пришлось встать на защиту артиста: "Посмотрите на себя в зеркало, вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны!" - обратилась она к подписчикам.

Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial) Янв 29, 2018 at 6:30 PST

К слову, это не первый случай, когда Катя Лель невольно подставляет известных мужчин. Недавно она обнародовала фото с Григорием Лепсом, и пользователи тут же накинулись на музыканта.

"Выглядит уставшим", "Видончик не очень", "Гриша точно здоров? Очень уж болезненный вид, а постарел-то как", - прокомментировали они.

Возможно, певице просто нужно более тщательно выбирать фото для публикаций в сетях.