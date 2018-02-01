У Курниковой родились разные дети

Всю беременность бывшая теннисистка просидела дома

Двойняшки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса совершенно не похожи друг на друга. Об этом рассказали близкие двух знаменитостей.

"Люси - блондинка и больше походит на Анну, а вот темненький Нико - вылитый Энрике", - цитирует сестру певца Тамару сайт "Комсомольская правда".

My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Родственники звездной четы отметили, что новоиспеченные родители невероятны счастливы, особенно Энрике, который давно мечтал стать отцом. Каждую свободную минуту мировая знаменитость проводит рядом с малышами.

Курникова и Иглесиас стали родителями чуть больше месяца назад. Они пока не делятся подробностями деторождения и никак не комментируют слухи о возможном обращении к услугам суррогатной матери.

Впрочем, по словам родственников четы, беременность и роды экс-теннисистки протекали нормально. Практически весь срок она провела дома, поэтому о ее интересном положении мало кто знал.

Сейчас молодая мама ведет размеренный образ жизни. Она занимается воспитанием детей и немало времени проводит в домашнем спортзале, периодически выкладывая в свой блог фото с тренировок, сообщает испанский журнал "Hola!".

Несмотря на то что Анна и Энрике вместе почти 17 лет, они до сих пор живут в гражданском браке, считая, что официальная церемония никак не влияет на отношения.