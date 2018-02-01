Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Курниковой родились разные дети

Анна Курникова и Энрике Иглессиас с сыном. Фото: GLOBAL LOOK press/face to face
Всю беременность бывшая теннисистка просидела дома

Двойняшки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса совершенно не похожи друг на друга. Об этом рассказали близкие двух знаменитостей.

"Люси - блондинка и больше походит на Анну, а вот темненький Нико - вылитый Энрике", - цитирует сестру певца Тамару сайт "Комсомольская правда".

My Sunshine

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Родственники звездной четы отметили, что новоиспеченные родители невероятны счастливы, особенно Энрике, который давно мечтал стать отцом. Каждую свободную минуту мировая знаменитость проводит рядом с малышами.

Курникова и Иглесиас стали родителями чуть больше месяца назад. Они пока не делятся подробностями деторождения и никак не комментируют слухи о возможном обращении к услугам суррогатной матери.

Впрочем, по словам родственников четы, беременность и роды экс-теннисистки протекали нормально. Практически весь срок она провела дома, поэтому о ее интересном положении мало кто знал. 

Сейчас молодая мама ведет размеренный образ жизни. Она занимается воспитанием детей и немало времени проводит в домашнем спортзале, периодически выкладывая в свой блог фото с тренировок, сообщает испанский журнал "Hola!".  

#monday #backatit 💪🏻 📹 @ashleypeeler

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)


Несмотря на то что Анна и Энрике вместе почти 17 лет, они до сих пор живут в гражданском браке, считая, что официальная церемония никак не влияет на отношения.

Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Рубль спасут от санкций

В случае жестких ограничений Вашингтона на выручку российской экономике придут банки и офшоры

Путин извинился перед олимпийцами

Президент признал заслуги российских спортсменов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей