У Курниковой родились разные дети
Двойняшки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса совершенно не похожи друг на друга. Об этом рассказали близкие двух знаменитостей.
"Люси - блондинка и больше походит на Анну, а вот темненький Нико - вылитый Энрике", - цитирует сестру певца Тамару сайт "Комсомольская правда".
Родственники звездной четы отметили, что новоиспеченные родители невероятны счастливы, особенно Энрике, который давно мечтал стать отцом. Каждую свободную минуту мировая знаменитость проводит рядом с малышами.
Курникова и Иглесиас стали родителями чуть больше месяца назад. Они пока не делятся подробностями деторождения и никак не комментируют слухи о возможном обращении к услугам суррогатной матери.
Впрочем, по словам родственников четы, беременность и роды экс-теннисистки протекали нормально. Практически весь срок она провела дома, поэтому о ее интересном положении мало кто знал.
Сейчас молодая мама ведет размеренный образ жизни. Она занимается воспитанием детей и немало времени проводит в домашнем спортзале, периодически выкладывая в свой блог фото с тренировок, сообщает испанский журнал "Hola!".
Несмотря на то что Анна и Энрике вместе почти 17 лет, они до сих пор живут в гражданском браке, считая, что официальная церемония никак не влияет на отношения.
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