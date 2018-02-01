Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Изнуренному Лещенко предложили выпить

Лев Лещенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Народный артист празднует день рождения. Ему пожелали здоровья

Главный соловей российской эстрады сегодня именинник - ему исполнилось 76 лет. Льва Лещенко поздравили друзья и поклонники.

Первым это сделал Владимир Винокур, который дружит с певцом уже 49 лет. Под смешной картинкой с изображением львенка на фоне праздничного торта он написал: "Лёвик, друг, живи долго! Надеюсь, я поздравил тебя раньше всех!"

По теме

Взял слово и Игорь Николаев, назвавший народного артиста человеком, с которым не соскучишься. "Всегда современный, всегда остроумный и по-настоящему народный артист", - отметил он. И добавил: "Ну что, из полей доносится: "Налей"? Значит, всей страной выпьем за тебя!"

Впрочем, вопрос с алкоголем остается открытым. Как ранее рассказали Dni.RU, в последнее время исполнитель выглядит изнуренным.

На похоронах Владимира Шаинского, которые прошли 22 января, он появился заметно похудевшим и осунувшимся. Не исключено, что спиртное ему просто противопоказано по состоянию здоровья.  

На фоне этих слухов пожелания интернет-пользователей в адрес артиста дожить до ста лет выглядят более чем актуально.  

Фоторепортаж
Лещенко явился на похороны Шаинского в странном виде
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Лев Лещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Рубль спасут от санкций

В случае жестких ограничений Вашингтона на выручку российской экономике придут банки и офшоры

Путин извинился перед олимпийцами

Президент признал заслуги российских спортсменов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей