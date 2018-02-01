Изнуренному Лещенко предложили выпить

Народный артист празднует день рождения. Ему пожелали здоровья

Главный соловей российской эстрады сегодня именинник - ему исполнилось 76 лет. Льва Лещенко поздравили друзья и поклонники.

Первым это сделал Владимир Винокур, который дружит с певцом уже 49 лет. Под смешной картинкой с изображением львенка на фоне праздничного торта он написал: "Лёвик, друг, живи долго! Надеюсь, я поздравил тебя раньше всех!"

Взял слово и Игорь Николаев, назвавший народного артиста человеком, с которым не соскучишься. "Всегда современный, всегда остроумный и по-настоящему народный артист", - отметил он. И добавил: "Ну что, из полей доносится: "Налей"? Значит, всей страной выпьем за тебя!"

Впрочем, вопрос с алкоголем остается открытым. Как ранее рассказали Dni.RU, в последнее время исполнитель выглядит изнуренным.

На похоронах Владимира Шаинского, которые прошли 22 января, он появился заметно похудевшим и осунувшимся. Не исключено, что спиртное ему просто противопоказано по состоянию здоровья.

На фоне этих слухов пожелания интернет-пользователей в адрес артиста дожить до ста лет выглядят более чем актуально.