Секрет Маликовых утек в СМИ
Жена музыканта Елена Маликова впервые рассказала о сыне. По ее словам, имя мальчику они до сих пор не придумали. И скорее всего, оставаться безымянным он будет достаточно долго, пока не найдется "то самое".
Возможно, имя ему подберут такое же необычное, как и у его сестры Стефании, предполагает EG.RU.
Женщина отказалась сообщать детали, которыми обычно охотно делятся мамочки. А именно - рост и вес новорожденного. "Счастье любит тишину", - пояснила она Wday.ru. Женщина лишь заметила, что ребенок появился на свет точно в срок.
Звездной паре удалось на протяжении всех девяти месяцев скрывать информацию о грядущем пополнении в их семье. Они и дальше не хотели об этом рассказывать, но после того как малыш появился на свет, кто-то из роддома слил информацию прессе. Вот и пришлось Дмитрию Маликову раскрывать карты на своей странице в Instagram.
Жена музыканта также рассказала, что больше всего рождению сына обрадовался Дмитрий, который давно мечтал о наследнике. "Это долгожданный ребенок, который дался нам долго и сложно", - призналась она.
Напомним, сын Дмитрия и Елены родился 26 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга при помощи суррогатной матери.
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