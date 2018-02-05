На новое шоу юмориста обрушился шквал критики

Не успело новое шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом" выйти в эфир, как по нему тут же катком проехался Стас Садальский.

"Кто идеолог этого примитива? Глупее и печальнее шоу трудно придумать!" - возмутился он в микроблоге.

Садальский посетовал также на то, что звезды готовы на все, лишь бы засветиться на телеэкране. Далее скандально известный актер решил не мелочиться и обратился к гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту.

"Костя, ну Константин Львович - вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну может уже хватит его, уж очень много!" - призвал он.

Подписчики разделили точку зрения Садальского. Они оставили многочисленные комментарии, в которых выразили отношение к увиденному. "Да,от него уже тошнит", "Максим тебе это не простительно, хуже еще ты не вел", "Устала от Галкина! Галкин все передачи на первом ведёт", "Уважаю Максима, но невозможно же вести все передачи на канале".

Кстати, несколько часов назад сам объект нападок опубликовал в Instagram фото по теме. На нем он стоит в окружении участников своей передачи - Аллы Духовой, Ивара Калныньша, Алексея Глызина.

Правда, функцию "комментировать" Максим Галкин отключил. Видимо, чтобы не искушать судьбу.