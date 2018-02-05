Вдова Державина рассказала о его страданиях

Врачи сделали все, чтобы умирающий актер не мучился

У любимого миллионами артиста был букет заболеваний: ишемическая болезнь сердца, гипертония, проблемы с кровообращением, а 2 июня 2017 г. он перенес инфаркт.

"Он страдал последнее время. Он очень давно болел. Но мы все сражались за него", - поделилась вдова актера Роксана Бабаян в эфире передачи "Судьба человека".

По ее словам, несмотря на плохое самочувствие, Михаил Державин выходил на сцену, он никогда не отменял спектакли и не отказывался от гастролей.

Роксана Бабаян рассказала о знакомстве с будущим мужем. Как известно, оба были к тому моменту несвободны, но сумели построить свое счастье "с чистыми руками". Их союз продлился 37 лет.

Во время последнего разговора с мужем она сказала: "Мишка, все будет хорошо!" К сожалению, это оказалось не так. Актер скончался 10 января в возрасте 81 года.

"Он был любимец всех врачей. У каждого из них была задача его поднять. Они продлили ему жизнь. Все сделали так, чтобы он до последнего не мучился. Он спокойно ушел, в большой любви", - рассказала женщина о последних днях своего мужа.

Незадолго до его смерти Роксана Бабаян записала песню, которую до этого несколько раз откладывала. Михаил Михайлович успел ее услышать. Пророческими оказались в ней такие строки:



"Неспокойно душе,

И в глазах меркнет весь белый свет от твоих слов прощания.

За тобой, где бы ни был, пойду,

Ты оставь мне лишь след,

Я на грани отчаяния".