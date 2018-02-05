Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачева в перьях удивила танцем

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Примадонна очаровала более миллиона поклонников

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в Сеть завораживающее видео с танцем своей супруги.

Пара находилась на дне рождения у друзей. Там примадонна вспомнила молодость и пустилась в пляс.

По теме

На кадрах Алла Борисовна исполняет танец под собственную песню "Кафе танцующих огней". Окружающая атмосфера пугает и очаровывает одновременно. Певица загадочно рисует узоры руками на фоне свечей. Все это происходит в необычных декорациях и в полумраке, что придает этому действию интимность и запретность.

На дне рождения у друзей #кафетанцующихогней #алла

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Поклонники не остались в долгу и выразили свою любовь "лайками", которых за два дня набралось более миллиона. Многие восхитились тем, что несмотря на свой возраст Алла Борисовна очень стройна и все также завораживает собой. Однако нашлись, конечно же, и те, кому импровизация пришлась не по душе, впрочем, злопыхателей всегда хватает.

Фоторепортаж
Пугачева купается в ванне из золота
Кадр youtube.com/НТВ Кадр youtube.com/НТВ Кадр youtube.com/НТВ Кадр youtube.com/НТВ
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Поклонская рассказала о своих симпатиях

Бывший прокурор Крыма является поклонницей Михаила Булгакова

Снегопад в Москве начал убивать

В результате продолжающегося в столице вторые сутки рекордного снегопада есть погибший и пострадавшие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей