Пугачева в перьях удивила танцем

Примадонна очаровала более миллиона поклонников

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил в Сеть завораживающее видео с танцем своей супруги.

Пара находилась на дне рождения у друзей. Там примадонна вспомнила молодость и пустилась в пляс.

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На кадрах Алла Борисовна исполняет танец под собственную песню "Кафе танцующих огней". Окружающая атмосфера пугает и очаровывает одновременно. Певица загадочно рисует узоры руками на фоне свечей. Все это происходит в необычных декорациях и в полумраке, что придает этому действию интимность и запретность.

Поклонники не остались в долгу и выразили свою любовь "лайками", которых за два дня набралось более миллиона. Многие восхитились тем, что несмотря на свой возраст Алла Борисовна очень стройна и все также завораживает собой. Однако нашлись, конечно же, и те, кому импровизация пришлась не по душе, впрочем, злопыхателей всегда хватает.