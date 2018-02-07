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Внебрачного сына Мишулина назвали подлецом

Спартак Мишулин. Фото: Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)
Разборки на всю страну подкосили вдову актера

Объявленное перемирие между детьми артиста на поверку оказалось короткой передышкой. Конфликтующие стороны готовятся к встрече в суде.

Как призналась Карина Мишулина порталу Sobesednik.Ru, ее отец всегда мечтал о сыне. И когда она забеременела, он сопровождал ее на все УЗИ. Надеялся, что врачи сообщат о мальчике. А в одной из последних записей в своем дневнике он просил дочь и внучку родить мальчика и назвать в его честь Спартаком.

Именно поэтому Карина недоумевает, как отец мог на протяжении многих лет не признавать родного сына. Не верит в это и ее семья. "Моя тетя запрещает мне общаться с Тимуром. А зачем идти с подлецом по жизни? Я ему написала сообщение до эфира, он его показал на всю страну в эфире "Первого канала". Это нормально? Как с ним общаться?" - недоумевает Мишулина. 

По ее словам, желание закопать топор войны было вызвано не только тестом ДНК, который подтвердил ее родство с Тимуром Еремеевым. "Мне стало интересно посмотреть на него в жизни, есть ли сходство с папой, понять, наш он человек или нет... Абсолютно не наш", – призналась она. 

Тяжелее всего сейчас ее маме. Из-за разборок на всю страну у Валентины Константиновны начало скакать давление, она стала рассеянной – может забыть, куда шла.

Именно она обратилась в суд с иском о защите чести умершего мужа. "Несмотря на то, сын он или нет, он не имел права говорить об отце. Об этом есть отдельная статья в Уголовном кодексе, даже я не могу, к примеру, какие-то тайны отца раскрывать. Он должен был перед интервью пойти в суд и доказать родство", – заявила Карина Мишулина.

Она назвала бредом заключение генетической экспертизы, обнародованной в эфире "Первого канала", и заверила, что Еремееву придется пройти еще одну в рамках судебных заседаний.

Денис ЗВЯГИН
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