Семья Петренко рассорилась из-за миллионов

Родственники умерших знаменитостей готовы биться до последнего ради квартир

Алексей Петренко умер в феврале прошлого года, но вокруг его наследства продолжают кипеть страсти. Актер оставил после себя "трешку" в центре Москвы за 40 млн руб, квартиру в Балашихе за 5 млн и дачу под Москвой за 10 миллионов. На недвижимость претендуют его вдова Азима Абдумаминова с 10-летней дочерью Меланией и дочь от первого брака Полина. Похоже, договориться мирно у них не получилось. По информации сайте Tele.Ru, Полина уверяет, что "дочь Азимы не имеет к отцу никакого отношения, и намекает на то, что Петренко… умер не своей смертью".

Издание уточняет, что актер не оставил завещание, имущество же записано на Абдумаминову. Полина готова к борьбе за свои наследственные права.

Не все гладко и в роду Зельдиных. Объектом интереса родственников стала "двушка" площадью 54 кв. метра. Ходят даже слухи об оставленных 101-летним актером 20 млн руб., которые якобы лежали на его счете в банке.

После смерти Владимира Зельдина квартира отошла его жене Иветте, но вступить в права пожилая женщина не успела. Она ушла за мужем спустя три месяца после его смерти. Квартиру отписала своему брату, что не очень понравилось родственникам со стороны Владимира Михайловича. "Они считают, что будет несправедливо, если наследство достанется брату жены", – пишет издание. Пока вопрос остается открытым, на имущество Зельдина наложен арест.

Может спровоцировать конфликт между родственниками и недвижимость Владимира Шаинского. В свое время он приобрел в Сан-Диего просторный дом, стоимость которого может достигать 65 млн рублей. В Москве у него была четырехкомнатная квартира с гаражом, которые тянут на 30 млн рублей. В очереди на нажитое композитором добро выстроились жена Светлана, сыновья Иосиф и Вячеслав, дочь Анна, внуки Марк и Алиса. Пока непонятно, как они буду договариваться между собой.

Самый высокооплачиваемый российский сатирик Михаил Задорнов оставил после себя квартиру в Москве за 20 млн руб., дом на побережье Рижского залива стоимостью около 15 млн руб. и дачу в Подмосковье, цена которой колеблется от 40 до 60 млн рублей. По сведениям сайта, "на наследство могут претендовать жена артиста и его дочь Елена". Достанется ли хоть что-то его родной сестре, будет зависеть от того, включена ли она в завещание.

Сложнее всего придется родственникам Дмитрия Хворостовского. В центре внимания – 300-мет­ровый таунхаус в Лондоне космической стоимостью 800 млн рублей. По законам Великобритании, чье гражданство имел тенор, дом отойдет его вдове и детям. Причем, "если стоимость наследственного имущества превышает 250 тыс. фунтов стерлингов, переживший супруг получает 250 тыс. фунтов стерлингов в рамках права на "первые фунты", а также право на пожизненный доход от половины оставшегося имущества", – уточнило издание. Другая половина в равных долях отходит детям.

Российское же законодательство гласит, что вдова может претендовать на половину имущества. Вторая половина в равных долях делится между детьми и родителям умершего. Законы какой страны окажутся сильнее, еще предстоит узнать.