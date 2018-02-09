Скончался главный цыган советского кино Дмитрий Бузылев
Дмитрий Бузылев скончался на 62-м году жизни. Актера и исполнителя цыганских песен и романсов не стало еще 7 февраля, но стало известно об этом только сегодня.
Он снялся в одних из самых любимых зрителями картинах "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные", "Мужики", "Сибирский цирюльник" и других. Когда Дмитрий пробовался на главную роль в ставшую культовой драму "Табор уходит в небо", ему было 18 лет. Роль ушла к другому. Впрочем, молодой актер в ленте все же появился – сыграл брата Рады, главной героини. Зрителям запомнилась сцена драки на ножах с его участием.
На съемках фильма "Очи черные" он познакомился с Марчелло Мастроянни. Темпераментный итальянец был пленен цыганскими песнями в его исполнении и перед отъездом подарил ему свой галстук. Бузылев в ответ снял с пальца перстень с агатом.
Как отмечается на сайте Союза кинематографистов РФ, актер умер после "продолжительной болезни". Детали не раскрываются, но еще осенью прошлого года Дмитрий Бузылев попал в тяжелом состоянии в реанимацию.
"У него обнаружили прободную язву и сразу сделали операцию. Сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком", – рассказывала в те дни его жена Наталья.
Актер будет похоронен 11 февраля на Пыхтинском кладбище.
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