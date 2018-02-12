Валерия могла погибнуть в авиакатастрофе
В своем микроблоге Валерия
рассказала о том, как однажды чуть не стала жертвой авиакрушения.
"У нас на взлете отказали двигатели, счастье, что произошло это за секунду до отрыва от земли. Нам заменили борт, только тогда осознали, что могло произойти", – написала она в Instagram.
Певица очень эмоционально высказалась по поводу случившейся в Подмосковье трагедии. "Ох уж эти "Саратовские авиалинии". В родной Саратов уже давно перестали летать, только ездим на поезде, потому что страшно. Даже мне, не страдающей аэрофобией, стало страшно садиться в такие самолеты", – призналась певица.
"Не хочу никого голословно обвинять, эксперты установят причины трагедии, но горе вчера вошло во многие семьи. Не знаю, какими словами можно облегчить его – таких слов, наверное, не существует. Светлая память погибшим!" – выразила она соболезнования близким и родным жертв крушения.
Подписчики звезды разделили ее скорбь, а заодно поделились опытом путешествия с авиакомпанией, которой принадлежал разбившийся лайнер. "Я летела "Саратовскими" прошлым летом из Анапы в Калининград, весь перелет было очень тревожно,все время читала "Отче наш", "Саратовские работают с разваллинными самолетами и итог...", "Из Саратова два раза летала в Москву,но мне этого хватило для того,чтобы пересесть в поезд и чувствовать себя в безопасности", – прокомментировали они пост певицы.
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