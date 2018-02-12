Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Валерия могла погибнуть в авиакатастрофе

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Из страха певица отказалась летать на самолетах

В своем микроблоге Валерия рассказала о том, как однажды чуть не стала жертвой авиакрушения.

"У нас на взлете отказали двигатели, счастье, что произошло это за секунду до отрыва от земли. Нам заменили борт, только тогда осознали, что могло произойти", – написала она в Instagram.

Певица очень эмоционально высказалась по поводу случившейся в Подмосковье трагедии. "Ох уж эти "Саратовские авиалинии". В родной Саратов уже давно перестали летать, только ездим на поезде, потому что страшно. Даже мне, не страдающей аэрофобией, стало страшно садиться в такие самолеты", – призналась певица. 

"Не хочу никого голословно обвинять, эксперты установят причины трагедии, но горе вчера вошло во многие семьи. Не знаю, какими словами можно облегчить его – таких слов, наверное, не существует. Светлая память погибшим!" – выразила она соболезнования близким и родным жертв крушения.

Подписчики звезды разделили ее скорбь, а заодно поделились опытом путешествия с авиакомпанией, которой принадлежал разбившийся лайнер. "Я летела "Саратовскими" прошлым летом из Анапы в Калининград, весь перелет было очень тревожно,все время читала "Отче наш", "Саратовские работают с разваллинными самолетами и итог...", "Из Саратова два раза летала в Москву,но мне этого хватило для того,чтобы пересесть в поезд и чувствовать себя в безопасности", – прокомментировали они пост певицы. 

Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Знаменитый российский режиссер потерял сына

Дмитрий Соловьев, сыгравший в фильме "Нежный возраст", скончался на 44 году жизни

Украинский шпион в Крыму работал на США

Гражданин Незалежной собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их за рубеж

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей