Пугачева сражается с онкологией

Примадонна спешит на помощь семье Малахова

На днях Филипп Киркоров выложил в Instagram пост, обращенный ко всем неравнодушным. В нем он рассказал о беде композитора Алексея Малахова и попросил помощи. "Не хочу проводить никаких аналогий, но у Жанны Фриске случилась такая же беда сразу после родов, но в данном случае, болезнь обнаружили на ранней стадии и есть все шансы спасти жизнь чудесной жены и матери. Давайте попробуем что то сделать!" – написал певец.

Одной из первых отозвалась Алла Пугачева.

"Был час ночи, но она тут же написала мне поддерживающее сообщение и в конце добавила: "Звони мне завтра. "Держитесь там", – с улыбочками. Это строчка из песни, которую я ей написал", – цитирует Малахова StarHit.

Примадонна нашла для жены композитора израильских специалистов, пообещала и финансовую поддержку.

Среди других знаменитостей, протянувших семье руку помощи, оказались Николай Басков, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Елена Малышева.

Напомним, Алексей Малахов пишет песни для многих звезд российской и украинской эстрады. Страшный диагноз его жене поставили пять лет назад. После проведенной химиотерапии и интенсивного лечения рост опухоли удалось остановить. "Я лечил Свету в Киеве (ей делали кибер-нож) и затем, когда улучшений не было, я ее повез к врачу в Рим. Вспоминаю, как я под руки вел ее в аэропорту на стойку регистрации и говорил: "Сделай вид, что тебе нормально", а она шла и падала. Там она прошла курс терапии, и болезнь отступила на пять лет", – рассказывал Малахов.

В 2016 г. у пары родилась дочь. А потом болезнь вернулась.