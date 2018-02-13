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Пугачева сражается с онкологией

Алла Пугачёва. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Примадонна спешит на помощь семье Малахова

На днях Филипп Киркоров выложил в Instagram пост, обращенный ко всем неравнодушным. В нем он рассказал о беде композитора Алексея Малахова и попросил помощи. "Не хочу проводить никаких аналогий, но у Жанны Фриске случилась такая же беда сразу после родов, но в данном случае, болезнь обнаружили на ранней стадии и есть все шансы спасти жизнь чудесной жены и матери. Давайте попробуем что то сделать!" – написал певец. 

SOS! Давайте попробуем всем миром ПОМОЧЬ семье этого замечательного человека и талантливого композитора АЛЕКСЕЯ МАЛАХОВА @alekseymalakhov , к слову , автору доброй половины моих песен в моем новом Шоу «Я» by @franco.dragone . Его чудесная жена, подарив ему дочку , попала в беду и серьезно заболела, не хочу проводить никаких аналогий, но у Жанны Фриске случилась такая же беда сразу после родов, но в данном случае, болезнь обнаружили на ранней стадии и есть все шансы спасти жизнь чудесной жены и матери. Давайте попробуем что то сделать! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!! #Repost @alekseymalakhov ・・・ Не знаю с чего начать...но прошу максимального репоста. Я никогда не думал что буду писать такой пост и просить о помощи( Для меня это очень тяжело рассказывать. Я привык добиваться всего сам, хоть иногда сложно бывает. Но пришло время рассказать и поверьте я пишу это через слёзы и мне очень стыдно. 5 лет назад моей жене поставили диагноз: опухоль мозга Никому не рассказывая я лечил Свету в Киеве (ей делали кибер-нож) и затем, когда улучшений не было, я ее повез к врачу в Рим, и затем она проходила лечение за границей. Вспоминаю, как я под руки вел ее в аэропорту на стойку регистрации и говорил ей: "Сделай вид что тебе нормально" , а она шла и падала((( Там она прошла курс терапии и болезнь отступила на 5 лет. Сейчас получил от жены смс (скриншот и выписка мрт подкреплены в на моих страницах в ВК и фейсбуке) и руки опустились и из глаз полились слёзы. Те кто меня знают, знают что я сильный человек и всегда смотрю на ситуацию позитивно, но сейчас не получается совсем( Я не раз помогал другим людям, когда нужна была помощь и сейчас прошу помощи я. Зная какие траты предстоят, любые средства будут нам в помощь. Все чеки на лечение я буду сохранять и показывать. Я прикрепляю свои ЛИЧНЫЕ банковские карты ПриватБанк (грн - Украина) - 5168 7420 2534 3470 и Сбербанк (руб - Россия) - 5479 2700 1003 2449 (В сообщениях банка, прошу не указывайте НИЧЕГО, чтоб не заблокировали карты!!! Лучше пишите мне в личку или смс на телефон) Молю Бога чтоб моя жена жила! #алексеймалахов #композитор @alla_orfey @fkirkorov @nikolaibaskov @angelicaagurbash @sgorokh @p_shalyapin @stas_mihailoff @buinovo

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Одной из первых отозвалась Алла Пугачева.

"Был час ночи, но она тут же написала мне поддерживающее сообщение и в конце добавила: "Звони мне завтра. "Держитесь там", – с улыбочками. Это строчка из песни, которую я ей написал", – цитирует Малахова StarHit. 

Примадонна нашла для жены композитора израильских специалистов, пообещала и финансовую поддержку. 

Среди других знаменитостей, протянувших семье руку помощи, оказались Николай Басков, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Елена Малышева.

Напомним, Алексей Малахов пишет песни для многих звезд российской и украинской эстрады. Страшный диагноз его жене поставили пять лет назад. После проведенной химиотерапии и интенсивного лечения рост опухоли удалось остановить. "Я лечил Свету в Киеве (ей делали кибер-нож) и затем, когда улучшений не было, я ее повез к врачу в Рим. Вспоминаю, как я под руки вел ее в аэропорту на стойку регистрации и говорил: "Сделай вид, что тебе нормально", а она шла и падала. Там она прошла курс терапии, и болезнь отступила на пять лет", – рассказывал Малахов.

В 2016 г. у пары родилась дочь. А потом болезнь вернулась. 

Денис ЗВЯГИН
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