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Людмилу Сенчину избивал муж

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press
Золушка советской эстрады уходила, возвращалась и снова оказывалась битой

Слушая ее хрустальный голос, невозможно представить, что у певицы могли быть какие-то проблемы, тем более в личной жизни. Но, как оказалось, все было не так гладко, как виделось со стороны.

В 1980 г. Сенчина познакомилась с создателем групп "Цветы" и "Парк Горького" Стасом Наминым. Она была очарована этим мужчиной. С ним было интересно, влюбленные не могли наобщаться друг с другом и скоро стали мужем и женой.

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Тогда-то женщину и ждало не самое приятное открытие. "Но вот характер – жуткий. Намин запросто мог ударить. Я не раз получала от мужа. И понимала, что жизни не будет, я просто погибну", – цитирует певицу издание "Тайны звезд". 

Сенчина не раз предпринимала попытки поставить точку. "Я уходила. Меня возвращали, давали по фейсу, я снова убегала. Приходила за вещами и опять получала от мужа", – признавалась Людмила Петровна.

В таком режиме они прожили десять лет. Однажды терпение женщины лопнуло, и она подала на развод, решив: больше никаких отношений.

Но, как это часто бывает, именно тогда она и встретила Владимира Андреева – мужчину, который был с ней до последних ее дней. Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68-м году жизни.

Фоторепортаж
Сенчина стремилась к одиночеству
Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/ Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/ Фото Виталия Данильченко /Фотохроника ТАСС/
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov Фото С.Герасимова /Фотохроника ТАСС/ +1
Денис ЗВЯГИН
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