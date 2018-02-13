Людмилу Сенчину избивал муж
Слушая ее хрустальный голос, невозможно представить, что у певицы могли быть какие-то проблемы, тем более в личной жизни. Но, как оказалось, все было не так гладко, как виделось со стороны.
В 1980 г. Сенчина познакомилась с создателем групп "Цветы" и "Парк Горького" Стасом Наминым. Она была очарована этим мужчиной. С ним было интересно, влюбленные не могли наобщаться друг с другом и скоро стали мужем и женой.
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Тогда-то женщину и ждало не самое приятное открытие. "Но вот характер – жуткий. Намин запросто мог ударить. Я не раз получала от мужа. И понимала, что жизни не будет, я просто погибну", – цитирует певицу издание "Тайны звезд".
Сенчина не раз предпринимала попытки поставить точку. "Я уходила. Меня возвращали, давали по фейсу, я снова убегала. Приходила за вещами и опять получала от мужа", – признавалась Людмила Петровна.
В таком режиме они прожили десять лет. Однажды терпение женщины лопнуло, и она подала на развод, решив: больше никаких отношений.
Но, как это часто бывает, именно тогда она и встретила Владимира Андреева – мужчину, который был с ней до последних ее дней. Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68-м году жизни.
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