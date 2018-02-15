ДНК-тест сына Мишулина признали ошибкой
Похоже, к извечным вопросам "Кто виноват?" и "Что делать?" в последнее время добавился еще один: "Был ли у Спартака Мишулина внебрачный сын?" Дочь актера Карина категорически отвергает походы отца налево. На этот раз она поставила под сомнение результаты ДНК-теста, который подтвердил родство актера и его предполагаемого внебрачного сына Тимура Еремеева.
Напомним, что исследование было проведено на основе биоматериалов, оставшихся на костюме Карлсона, принадлежавшем актеру. Он-то и стал предметом жарких обсуждений в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"За 12 лет разрушается ДНК. Если идет речь о биологических выделениях, у них очень маленький срок идентификации", – заявил судебный эксперт Виктор Колкутин.
Спецкор "Вестей" на канале "Россия 1" Александр Карпов, который проводил журналистское расследование, назвал этот костюм "старыми тряпками, которые 12 лет пролежали в подвале".
Он пробовал связаться с
Павлом Ивановым, начальником специализированного центра молекулярно-генетических экспертиз, где проводилось исследование. Но тот уклонился от ответов.
По всему выходит, что костюм не может служить "надежным источником". А чтобы подтвердить это, одежда была отправлена на дополнительное исследование в Швецию. "Жизнеспособных ДНК на тканях и чулках нет", – пришел из Стокгольма ответ.
Сейчас костюм находится на очередном ДНК-исследовании – на этот раз во Флориде.
Актер Центрального академического театра Российской армии Тимур Еремеев предпочел не комментировать новый марш-бросок в его сторону. "У меня с сестрой нет конфликта. В принципе, мне не хочется говорить на эту тему, потому что я немного устал", – заявил он журналистам программы, цитирует StarHit.
К слову, по случаю Дня влюбленных он опубликовал в Instagram снимок с гиппеаструмом на плече. "Поздравляю вас с 14 февраля! Кого-то с Днем Влюбленных, а кого-то с Днем Психически Больных Людей!! Часто это одно и тоже", – оставил он колкую запись.
Поздравляю вас с #14февраля! Кого-то с Днём Влюблённых❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, а кого-то с Днём Психически Больных Людей!!)) 🤪🤪🤪🤪 Часто это одно и тоже)))😉✌🏼 У меня всё. Пошёл поздравлять) . P.S. Да, такой праздник есть. Погуглите))) . #ТимурЕремеев #❤️ #14февраля #деньвсехвлюбленных #деньппсихическибольныхлюдей #❤️ #🤪 #💐 #главноенепутатьодносдругиминепозволятьпсихаммаскироватьсяподвлюблённых #ктонибудьскажитекакназываетсяцветокуменянаплече #корольхештегов #TimurEremeev #фото @dariaegudina
Кого актер имел в виду, можно только догадываться. Но ясно одно: имя Спартака Мишулина будет еще долго витать в воздухе подобно сыгранному им когда-то Карлсону.
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