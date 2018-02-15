Умерла создатель "Неуловимых мстителей"

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Драматург Людмила Голубкина скончалась 14 февраля на 85-м году жизни.
Она окончила ВГИК, занимала редакторские должности на "Мосфильме", в кинообъединении "Юность", киностудии имени Горького.
Женщина участвовала в создании картин, ставших классикой советского кино: "Друг мой, Колька", "Сказка о потерянном времени", "Неуловимые мстители".
"Горе, благодарность и любовь наполняют сегодня сердца всех, кто знал ее", – сообщается на сайте Союза кинематографистов.
Несколько лет назад Людмила Владимировна в своих воспоминаниях "Милка, девочка моя..." рассказала о своих переживаниях, связанных со смертью отца. "Любимый, обожаемый. Мой отец. Как я буду без него жить? Без наших нечастых, но таких важных для меня встреч, без его ласковых глаз, без его всегда к месту сказанных слов, громоподобного хохота и нашего тихого сидения вдвоем, когда он работал, а я читала, иногда поглядывая на него с нежностью и любопытством", – написала она.
Вчера Людмила Голубкина встретилась со своим отцом.
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