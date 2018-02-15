Художнику делают одну операцию за другой

Напасть свалилась на художника еще в мае прошлого года. Утрамбовывая мусор в ведро, он порезал палец о консервную банку. И хотя Сафронов сразу обработал его антисептиком, он воспалился. Начались бесконечные хождения по больницам, где художнику выписали противовоспалительные средства. К тому же оказалось, что поранено сухожилие, и его пришлось зашивать.

Несмотря на предпринимаемые меры, лучше не становилось. В ночь на 1 января палец распух до такой степени, что пришлось вызывать скорую.

По информации издания "Зажигай!" Никас Сафронов поступил в военный госпиталь с диагнозом "суставной панариций II пальца правой кисти". Говоря проще, с нагноением.

Портретист перенес еще две операции – палец пришлось резать, поскольку инфекция перешла на кость.

Как оказалось, порезанный палец принес ему неплохие деньги. Поскольку художник работает руками, несколько лет назад он застраховал их на кругленькую сумму. "В августе страховая компания за эту травму перевела на мой счет почти девять миллионов рублей", - цитирует его издание.



Вот-вот должны "капнуть" еще 2,5 миллиона.

"Это самая крупная сумма, которую когда-либо выплачивали за ранение всего лишь одного пальца", – сказал Сафронов.