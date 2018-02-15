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Евгений Осин путается в показаниях, опровергая собственные слова.
Буквально недавно он рассказал о том, что ДНК-тест подтвердил наличие у него еще одной дочери. И вот теперь утверждает, что Настя – не его наследница.
"Там было написано, что наше родство с Настей составляет ноль процентов", – рассказал Осин изданию "Зажигай!".
А ведь всего несколько дней назад он утверждал обратное. "Пока ждал результат, нервничал. Сейчас пришло понимание, что у меня две дочки", – с умилением рассказывал он.
И вот теперь певец "вспомнил", что в интимных отношениях с мамой девочки состоял всего ничего.
"Наше знакомство длится уже 20 лет, но близость у нас была раза три всего. Мы просто хорошо дружим", – заявил он.
А по поводу Насти он признался, что привязался так к ней по одной простой причине – потому что его родная дочь Агния не хочет с ним общаться.
О том, что у него подрастает внебрачная дочь, 53-летней артист узнал от своей бывшей возлюбленной Елены. Результаты проведенного в рамках передачи "На самом деле" ДНК-теста женщина не стала оглашать на всю страну, решив обсудить их наедине с Осиным.
Возможно, в ближайшее время звезда 1980-х сделает новое признание. Только чему теперь верить, пока непонятно.
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