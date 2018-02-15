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Евгений Осин поменял родную дочь на чужую

Евгений Осин. Кадр youtube.com
С мамой девочки певец состоял в интимных отношениях всего три раза за двадцать лет

Евгений Осин путается в показаниях, опровергая собственные слова.

Буквально недавно он рассказал о том, что ДНК-тест подтвердил наличие у него еще одной дочери. И вот теперь утверждает, что Настя – не его наследница.

"Там было написано, что наше родство с Настей составляет ноль процентов", – рассказал Осин изданию "Зажигай!".

А ведь всего несколько дней назад он утверждал обратное. "Пока ждал результат, нервничал. Сейчас пришло понимание, что у меня две дочки", – с умилением рассказывал он. 

И вот теперь певец "вспомнил", что в интимных отношениях с мамой девочки состоял всего ничего.

"Наше знакомство длится уже 20 лет, но близость у нас была раза три всего. Мы просто хорошо дружим", – заявил он.

А по поводу Насти он признался, что привязался так к ней по одной простой причине – потому что его родная дочь Агния не хочет с ним общаться. 

О том, что у него подрастает внебрачная дочь, 53-летней артист узнал от своей бывшей возлюбленной Елены. Результаты проведенного в рамках передачи "На самом деле" ДНК-теста женщина не стала оглашать на всю страну, решив обсудить их наедине с Осиным.

Возможно, в ближайшее время звезда 1980-х сделает новое признание. Только чему теперь верить, пока непонятно. 

Денис ЗВЯГИН
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