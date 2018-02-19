Киркоров озадачил фанатов акцентом
Филипп Киркоров сейчас катается по крайнему северу России со своим шоу "Я". Первое выступление нового сезона состоялось в Надыме, где температура в эти дни опустилась ниже двадцати градусов.
Разумеется, поп-король отрапортовал о прошедшем концерте в Instagram, выложив фото на фоне местных достопримечательностей и, конечно, опубликовав видео с выступления.
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"Вы увидите программу в полном объеме и в том самом виде, в котором ее видели в Кремле. Сделаю все, чтобы вы запомнили этот вечер навсегда", – обратился он к зрителям.
Подписчики Филиппа Бедросовича выразили восхищение его работой, зрелищным шоу и подаренными эмоциями. Правда, некоторые обратили внимание на дикцию поп-короля.
"Что за акцент у Филиппа? Как-то не очень звучит", – стали появляться комментарии.
А кто-то даже высказал любопытную точку зрения: "Он что, зубы вставил? У него изменилась дикция заметно, как это бывает когда люди вставляют протезы или зубы, шепелявить как-то стал".
Однако дикция не помешала певцу отработать шоу на все сто.
А часом ранее Киркоров опубликовал видеопародию на скандальную ситуацию, в которую он попал на одной из улиц Майами, когда поклонница попросила его об автографе. В ответ якобы он обрушился на нее с руганью, и тогда женщина достала телефон и стала требовать от знаменитости извинений.
Поклонники оценили юмор певца. В общем, судя по роликам, настроение у поп-короля игривое.
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