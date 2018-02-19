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Киркоров озадачил фанатов акцентом

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Поклонники певца смущены его дикцией

Филипп Киркоров сейчас катается по крайнему северу России со своим шоу "Я". Первое выступление нового сезона состоялось в Надыме, где температура в эти дни опустилась ниже двадцати градусов. 

Разумеется, поп-король отрапортовал о прошедшем концерте в Instagram, выложив фото на фоне местных достопримечательностей и, конечно, опубликовав видео с выступления. 

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"Вы увидите программу в полном объеме и в том самом виде, в котором ее видели в Кремле. Сделаю все, чтобы вы запомнили этот вечер навсегда", – обратился он к зрителям.

16.02.18. НАДЫМ. Шоу «Я». SOLD OUT. Первое шоу в Новом, 2018 году! Photo&video by @rr_photo

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Подписчики Филиппа Бедросовича выразили восхищение его работой, зрелищным шоу и подаренными эмоциями. Правда, некоторые обратили внимание на дикцию поп-короля. 

"Что за акцент у Филиппа? Как-то не очень звучит", – стали появляться комментарии. 

А кто-то даже высказал любопытную точку зрения: "Он что, зубы вставил? У него изменилась дикция заметно, как это бывает когда люди вставляют протезы или зубы, шепелявить как-то стал".

Однако дикция не помешала певцу отработать шоу на все сто.

А часом ранее Киркоров опубликовал видеопародию на скандальную ситуацию, в которую он попал на одной из улиц Майами, когда поклонница попросила его об автографе. В ответ якобы он обрушился на нее с руганью, и тогда женщина достала телефон и стала требовать от знаменитости извинений.  

Поклонники оценили юмор певца. В общем, судя по роликам, настроение у поп-короля игривое. 

Денис ЗВЯГИН
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