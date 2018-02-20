Депардье навсегда бежит из России

Планы актера снова изменились. Он больше не хочет жить в Европе

Жерар Депардье решил сделать нашей стране ручкой и перебраться на Черный континент – в Алжир, в его одноименную столицу.

Актер назвал бывшую французскую колонию блестящей страной, которую когда-то захватили неграмотные французы, рассказал он Le Рarisien. И призвал жителей бывшей родины поблагодарить Алжир за свое культурное становление.

В соцсетях франкоязычного интернет-сегмента после этих слов развернулись нешуточные дебаты. "Часть согласилась с ним и заметила, что теперь у актера начнутся большие проблемы с французским правительством, так как он выразился недостаточно толерантно", – процитировал "Росбалт".

Депардье уже является обладателем российского и бельгийского гражданства. И, по слухам, собирается довести количество паспортов до семи, чтобы официально стать гражданином мира, коим он себя считает.

У мировой знаменитости по квартире в Саранске и Грозном. Правда, несколько лет назад появились слухи, что он продал российскую недвижимость, но директор актера опроверг слухи.

Учитывая, что Алжир – страна мусульманская, многие вспомнили признание актера двухлетней давности. Тогда он сказал, что в 1970-х гг. в течение двух лет был мусульманином и изучал Коран. Но "пять ежедневных молитв и запрет есть свинину" показались ему в итоге чересчур сложными правилами".