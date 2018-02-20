Матвиенко сцепился с Лозой
Продюсер Игорь Матвиенко прошелся по хип-хопу. По его мнению, данный стиль пропагандирует не то, что нужно современной молодежи.
"Сейчас, например, большинство, 90 процентов песен из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная", – сделал он заявление на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора, процитировало РИА "Новости".
Он заметил, что от такой пропаганды страдают в первую очередь
подростки, на которых этот стиль и ориентирован.
"Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями. У меня, как отца пятерых детей – и все они тинейджерского возраста, – это вызывает достаточно большое беспокойство", – заметил Матвиенко.
"Коллеги из Китая просто запретили сейчас жанр хип-хоп, потому что это пропаганда наркотиков и так далее. Все, нет такого жанра. Может быть, это, конечно, крайний случай проявления, но нужно, наверное, тоже какой-то опыт коллег перенять", – предложил продюсер.
Позже его выступление прокомментировал Юрий Лоза, заявивший, что внутреннее наполнение стиля зависит от исполнителя и того, что он хочет сказать своим творчеством.
"Музыкальный стиль не может быть политизирован или окрашен в какие-либо цвета. Если какое угодно направление в искусстве сеет разумное, доброе, вечное, то точно так же оно может работать и в обратном направлении", – заявил музыкант.
По его словам, и поп-, и рок-музыка всегда имели провокационное содержание. Но, несмотря на это, никто не призывал ограничивать творчество исполнителей.
Слова продюсера групп "Любэ", "Иванушки International", "Корни" и "Фабрика" подхватили СМИ, заявившие, что он требует запретить хип-хоп как направление. Пришлось Игорю Матвиенко делать повторное заявление.
"Есть нормальный русскоязычный рэп и хип-хоп – тот же Тимати, например. Эти жанры, безусловно, могут иметь место, я не призываю запретить их совсем", – уточнил он.
"Вот сейчас появились фильмы "Движение вверх", "Лед", которые бьют рекорды по сборам, я это к тому говорю, что творчество все-таки должно быть со знаком плюс, а не со знаком минус, оно призвано делать нашу жизнь лучше, а не хуже", – заключил Матвиенко.
Кстати, не так давно ученые Нью-Йоркского университета выдвинули предположение, что стиль хип-хоп особенно любим людьми, имеющими признаки психопатии.
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