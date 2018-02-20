ДНК-тест сына Мишулина признали

В скандальной истории родства вскрылись неизвестные подробности

Сын Спартака Мишулина не самозванец, рассказала таролог Марианна Абравитова.

"Таро говорят четко, что он, безусловно, единокровный сын и его прямой наследник, одна кровь и одна генетика. Он не просто сын, а еще и любимый сын. Со стороны отца четко прослеживаются эмоции. Нет такого, что родил и отвернулся и пошел своей дорогой", – рассказала она.

По ее словам, Спартак человек тонкой душевной организации, всегда шел по зову сердца и исходил из своих внутренних переживаний. Поэтому в его жизни и есть дети на стороне.

"В своих эмоциях он полностью погружался в романы. Потом переживал и даже морально мучился. Вот эти и эмоции его и сожгли достаточно рано. Безусловно, он мог еще пожить. Дело в том, что будет произведено еще несколько альтернативных тестов, которые, конечно же, подтвердят их родство. И в общем-то эту тему, мне кажется, пора закончить раскачивать в разные стороны. Карты показывают, что подавляющее большинство людей даже без тестов уверены, что это сын Спартака. Люди имеют свое мнение, и их никак не переубедить, и таких людей становится все больше", – заключила она.