ДНК-тест сына Мишулина признали
Сын Спартака Мишулина не самозванец, рассказала таролог Марианна Абравитова.
"Таро говорят четко, что он, безусловно, единокровный сын и его прямой наследник, одна кровь и одна генетика. Он не просто сын, а еще и любимый сын. Со стороны отца четко прослеживаются эмоции. Нет такого, что родил и отвернулся и пошел своей дорогой", – рассказала она.
По ее словам, Спартак человек тонкой душевной организации, всегда шел по зову сердца и исходил из своих внутренних переживаний. Поэтому в его жизни и есть дети на стороне.
"В своих эмоциях он полностью погружался в романы. Потом переживал и даже морально мучился. Вот эти и эмоции его и сожгли достаточно рано. Безусловно, он мог еще пожить. Дело в том, что будет произведено еще несколько альтернативных тестов, которые, конечно же, подтвердят их родство. И в общем-то эту тему, мне кажется, пора закончить раскачивать в разные стороны. Карты показывают, что подавляющее большинство людей даже без тестов уверены, что это сын Спартака. Люди имеют свое мнение, и их никак не переубедить, и таких людей становится все больше", – заключила она.
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