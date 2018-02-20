Перед смертью у Задорнова отказали руки и ноги

Священники отказывались соборовать сатирика

Друг детства Михаила Задорнова, актер и писатель Владимир Качан, рассказал о его болезни и последних днях.

По словам Владимира Андреевича, развитие опухоли могла спровоцировать травма головы, которую сатирик получил во время лыжного перехода в Альпах за несколько лет до смерти.

Как рассказывал Максим Галкин, входивший в состав "отряда", Задорнова обнаружили стоящим на дороге только через три часа – он не понимал, в какой точке пространства находится и что произошло.

"Максим поначалу даже решил, что я прикалываюсь. Пока не разглядел изуродованное лицо, правая часть которого распухла", – вспоминал сам сатирик, процитировало его издание "Караван историй".

Проведенное позже обследование признало опухоль доброкачественной. В Германии Михаилу Задорнову сделали операцию и заверили, что все будет хорошо.

"Но по соседству с удаленной начала расти новая опухоль и отключать по частям функции тела: переставали слушаться ноги, руки... Только мозг работал до последнего", – рассказал Владимир Качан.

Михаил Задорнов и его семья надеялись только на лучшее. Качан возил его к своему духовнику в Казанский собор на исповедь и причастие. Родственники нашли целителя из Польши, в клиентах которого вроде был замечен сам Горбачев. Но не помогло ни лечение, ни чудо.

Когда сатирик уже был прикован к постели, возле его кровати дежурили Велта и Елена – бывшая и тогдашняя жены Задорнова, которых объединила общая беда.

"Миша уходил тяжело. Об этом знали только самые близкие, буквально несколько человек. Остальным сообщили, что он уехал лечиться в Ригу", – признался Владимир Качан.

Таким образом, семья сатирика обезопасила себя от ненужного внимания. На самом деле вплоть до самой смерти Михаил Николаевич находился в подмосковном реабилитационном центре.

"В самом конце Миша испытывал сильнейшие боли и очень страдал. Совсем недавно я узнал, что он готовился уйти, даже написал завещание. Документ должны обнародовать весной – через полгода после его кончины", – поделился его друг.

За несколько недель до смерти Задорнов впал в кому. Владимир Андреевич нашел священника, которого с превеликим трудом удалось уговорить соборовать писателя, – он отказывался, как и многие батюшки, на том основании, что тот часто называл себя язычником.

"Морально я был готов к Мишиной смерти, но известие о ней все равно прибило. Настолько, что впервые в жизни не смог выйти на сцену..." – рассказал Качан.