Бузова хвалит за большие деньги

Телеведущей могло перепасть кое-что из семи миллиардов бюджетных рублей

Ежемесячный доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram, по информации Российского исследовательского агентства блогеров, достигает 8 млн в месяц. Соответственно, в год набегает почти 100 миллионов.

Она продвигает салоны красоты, косметику, нижнее белье, шоколад, крем от прыщей, сообщил "Собеседник". В последнее время в аккаунте звезды стали появляться и посты, в которых она расхваливает Москву. Их общий посыл – жить стало лучше, жить стало веселее.

Как предположил еженедельник, ей могла достаться часть из 7 млрд руб., выделенных из городского бюджета на "информационное сопровождение крупных городских проектов в соцсетях".

Мелькают в ее микроблоге и снимки действующего президента. "Остается надеяться, что с Путина денег за рекламу звезда не берет", – заметило издание.

Доход телеведущей, по оценкам Forbes, в прошлом году составил $2,2 миллиона, что позволило ей обогнать Галкина и Баскова.