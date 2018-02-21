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Бузова хвалит за большие деньги

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Телеведущей могло перепасть кое-что из семи миллиардов бюджетных рублей

Ежемесячный доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram, по информации Российского исследовательского агентства блогеров, достигает 8 млн в месяц. Соответственно, в год набегает почти 100 миллионов.

Она продвигает салоны красоты, косметику, нижнее белье, шоколад, крем от прыщей, сообщил "Собеседник". В последнее время в аккаунте звезды стали появляться и посты, в которых она расхваливает Москву. Их общий посыл – жить стало лучше, жить стало веселее.

Как предположил еженедельник, ей могла достаться часть из 7 млрд руб., выделенных из городского бюджета на "информационное сопровождение крупных городских проектов в соцсетях". 

Мелькают в ее микроблоге и снимки действующего президента. "Остается надеяться, что с Путина денег за рекламу звезда не берет", – заметило издание. 

Доход телеведущей, по оценкам Forbes, в прошлом году составил $2,2 миллиона, что позволило ей обогнать Галкина и Баскова. 

Денис ЗВЯГИН
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