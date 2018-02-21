Бузова хвалит за большие деньги
Ежемесячный доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram, по информации Российского исследовательского агентства блогеров, достигает 8 млн в месяц. Соответственно, в год набегает почти 100 миллионов.
Она продвигает салоны красоты, косметику, нижнее белье, шоколад, крем от прыщей, сообщил "Собеседник". В последнее время в аккаунте звезды стали появляться и посты, в которых она расхваливает Москву. Их общий посыл – жить стало лучше, жить стало веселее.
Как предположил еженедельник, ей могла достаться часть из 7 млрд руб., выделенных из городского бюджета на "информационное сопровождение крупных городских проектов в соцсетях".
Мелькают в ее микроблоге и снимки действующего президента. "Остается надеяться, что с Путина денег за рекламу звезда не берет", – заметило издание.
Доход телеведущей, по оценкам Forbes, в прошлом году составил $2,2 миллиона, что позволило ей обогнать Галкина и Баскова.
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