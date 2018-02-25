Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У звезды индийского кино остановилось сердце

Шридеви. Фото: wikipedia.org
Знаменитая актриса Шридеви умерла в возрасте 54 лет

Звезда Болливуда скоропостижно скончалась в Дубае, куда приехала с дочерью и мужем на свадьбу племянника. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Шридеви – легенда индийского кинематографа. На протяжении карьеры она снялась в 265 фильмах, а также была успешным продюсером.

На протяжении 20 лет, с конца 1970-х годов до 1997-го, карьера Шридеви была связана с Болливудом. Она перестала сниматься после того как вышла замуж за продюсера Бони Капура. В браке родились двое дочерей. 

Советским зрителям Шридеви была известна по фильмам "Артист" (1983), "Родной ребенок" (1987), "Мистер Индия" (1987) и другим.

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.


Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россияне отчаялись накопить на жизнь

Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами

Россия вырвала у немцев олимпийское золото в хоккее

Команда Олега Знарка в невероятном финальном матче одолела сборную Германию в овертайме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей