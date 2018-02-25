У звезды индийского кино остановилось сердце

Знаменитая актриса Шридеви умерла в возрасте 54 лет

Звезда Болливуда скоропостижно скончалась в Дубае, куда приехала с дочерью и мужем на свадьбу племянника. Об этом сообщил телеканал NDTV.



Шридеви – легенда индийского кинематографа. На протяжении карьеры она снялась в 265 фильмах, а также была успешным продюсером.

На протяжении 20 лет, с конца 1970-х годов до 1997-го, карьера Шридеви была связана с Болливудом. Она перестала сниматься после того как вышла замуж за продюсера Бони Капура. В браке родились двое дочерей.

Советским зрителям Шридеви была известна по фильмам "Артист" (1983), "Родной ребенок" (1987), "Мистер Индия" (1987) и другим.



Соболезнования в связи со смертью актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.



