У звезды индийского кино остановилось сердце
Звезда Болливуда скоропостижно скончалась в Дубае, куда приехала с
дочерью и мужем на свадьбу племянника. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Шридеви – легенда индийского кинематографа. На протяжении карьеры она снялась в 265 фильмах, а также была успешным продюсером.
На протяжении 20 лет, с конца 1970-х годов до 1997-го, карьера Шридеви была связана с Болливудом. Она перестала сниматься после того как вышла замуж за продюсера Бони Капура. В браке родились двое дочерей.
Советским
зрителям Шридеви была известна по фильмам "Артист" (1983), "Родной ребенок" (1987), "Мистер Индия" (1987) и другим.
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