В цирке Запашного назвали причину трагедии с акробатом
Причиной падения воздушного акробата Антона Мартынова, случившегося во время выступления цирка Мстислава Запашного в в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Элисте, стал человеческий фактор.
Как сообщил заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев, артист сорвался с высоты из-за незакрепленного карабина.
"Это человеческий фактор: не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано", – рассказал Гаджиев РИА Новости.
Пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии с травмами головы и переломами.
Состояние Мартынова остается тяжелым, но ухудшений нет. Решено, что в ближайшее время акробата не будут оперировать и транспортировать в другую больницу, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.
Цирк Мстислава Запашного решил пока не отменять гастроли в столице Калмыкии.
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