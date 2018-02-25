В цирке Запашного назвали причину трагедии с акробатом

Сорвавшийся с пятиметровой высоты артист остается в реанимации

Причиной падения воздушного акробата Антона Мартынова, случившегося во время выступления цирка Мстислава Запашного в в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Элисте, стал человеческий фактор.

Как сообщил заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев, артист сорвался с высоты из-за незакрепленного карабина.

"Это человеческий фактор: не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано", – рассказал Гаджиев РИА Новости.

Пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии с травмами головы и переломами.

Состояние Мартынова остается тяжелым, но ухудшений нет. Решено, что в ближайшее время акробата не будут оперировать и транспортировать в другую больницу, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.

Цирк Мстислава Запашного решил пока не отменять гастроли в столице Калмыкии.