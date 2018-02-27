Стал известен диагноз у Гаркалина

Артист был срочно госпитализирован в Москве

Валерий Гаркалин лежит в больнице с воспаление легких, сообщила РИА "Новости" его дочь Ника.

"Сейчас он чувствует себя лучше. Но пока останется в больнице и продолжит лечение", – приводит агентство ее слова.

В НИИ им. Склифосовского ранее сообщили, что Валерий Борисович находится в экстренной реанимации в тяжелом состоянии.

Артист не смог выступить перед зрителями в Иркутске, где у него был запланирован антерпризный спектакль.

Коллега Гаркалина Ирина Лачина рассказала RT, что Валерий Борисович попал в больницу накануне гастролей. "Должны были лететь в Читу, Иркутск... Это случилось...16-го или 17-го числа, но это надо уточнить у его дочери. На сегодняшний день он в сложном состоянии", – добавила Лачина.



Народному артисту России Валерию Гаркалину 63 года. Он известен своими театральными и киноролями, а также участием в антерпризных спектаклях.