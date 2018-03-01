Советский секс-символ оценил себя в порно
Актер побывал в Воронеже со спектаклем "За закрытой дверью". После выступления он пообщался с журналистами и рассказал о начале своей карьеры, о творческих задумках, увлечении поэзией, "обычных мужских хобби": оружии, охоте, хоккее.
Также речь зашла о текущих проектах и о том, какими критериям руководствуется актер при выборе сценария. По его словам, он выбирает их по принципу "нравится – не нравится". А вот от чего он отказался бы, так это от порно.
"Жанр не мой", – приводит слова актера сайт "Комсомольская правда".
Впрочем, уже спустя мгновение он все же допустил такую возможность.
"А вообще нельзя зарекаться", – заметил Соколов.
"Сейчас нельзя делить на черное и белое. Все воспринимается по-разному. Можно прочитать одно, снять другое, а получится в итоге третье", – добавил актер.
Напомним, у него уже есть опыт съемок в эротике – таковой для звезды отечественного кино стала драма "Маленькая Вера", вокруг которой в конце 1980-х кипели нешуточные страсти. Фильм вошел в историю советского кино как первая картина, в которой был показан половой акт. Сам актер был зачислен в ряды секс-символов страны. К слову, в марте этой киноистории исполняется 30 лет.
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