Домогаров со всеми попрощался

В своем странном сообщении актер сравнил себя с собакой

На своей странице в Facebook Александр Домогаров оставил странную запись, в которой рассказал об уходе из театра. Судя по обилию слов, написанных заглавными буквами, актер находился в сильнейшем эмоциональном возбуждении. Многие предложения выглядят скомканными и рваными.

"Это серьезно, очень серьезно. Нет ничего связывающего, кроме людей, которые верили и защищали. Буду всегда благодарен! Как собака, которая помнит добро! Но, как вы знаете, волки и собаки очень запоминают, когда их бьют!" – начал актер.



Далее он написал о том, что его ждет впереди.

"Теперь остался один путь! Самый сложный и непроверенный... идти самому, без поддержки. Ее не будет! Сколько смогу – пройду. Больше не будет – снят со спектакля и опять назначен, хочу будет или возвращайте... Никогда не просил и просить не буду! Только скажу спасибо! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с "коллегами" которые плюют в спину! Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать. Вы все не боги и не мои родители! (Они умерли и давно, много десятков лет). Но построил свои дома, дома, которым многие удивляются. Построил на свои, заработанные деньги – один, сам без помощи! Этому видимо научил отец! Не буду считать себя обязанным кому либо! Вообще больше никому и ничего! Умерли те, кому я был обязан! (Родители и учителя). Не игрушка!"

Актер рассказал о некоей женщине из театра, которая его поддерживала.

"Я ей очень благодарен! И со стороны буду ее оберегать, как цепной пёс!" – пообещал он.

Оказывается, актер написал заявление об увольнении еще 9 января. Судя по сообщению, оно до сих пор не подписано. Но Домогаров заверил коллег, что это обязательно произойдет.



"Все наши договоренности с театром с моей стороны будут выполнены, так что иногда вам придётся меня потерпеть, "коллеги", когда мне придётся забрать свои вещи в гримерке".

В конце странного сообщения Домогаров пожелал: "Живите , Бог вам судья. Прощайте, "коллеги".

Что именно двигало актером, когда он писал этот пост, осталось неизвестным.

"Вы не читайте мои посты, потому что в них есть доля правды и только доля. Но в принципе она соответствует действительности", – только и сказал он, цитирует сайт "Комсомольская правда".

Многие связали это со здоровьем актера. В последнее время Домогаров редко выходил в свет, а когда появлялся на публике, тут же обращал на себя внимание своим внешним видом. Многие даже заподозрили у актера инсульт.

Встревоженные поклонники артиста пожелали ему здоровья и сил.