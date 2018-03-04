Борис Гребенщиков попал в реанимацию

У лидера "Аквариума" воспаление легких

Борис Гребенщиков экстренно госпитализирован в Петербурге. Эту информацию подтвердил директор "Аквариума" Максим Ландэ.

"Спасибо за беспокойство. Лучший способ действий при этом – помолиться о здравии, свечку пойти поставить", - сказал Ландэ.

Родные музыканта информацию о состоянии его здоровья традиционно не комментируют.



Друг Гребенщикова режиссер Виктор Тихомиров уточнил, что у лидера "Аквариума" воспаление легких.

"По моей информации, Борис Борисович попал в реанимацию в субботу рано утром. Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!" – рассказал он изданию "Комсомольская правда".

Телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что у Гребенщикова, которому сделали шунтирование, возникли проблемы с сердцем.

На странице музыканта в Facebook эту информацию опровергли.



"Всем, кто распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это – ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" – сказано в сообщении.

"Аквариум" 1 марта выступал в Челябинске; на середину марта запланированы концерты группы в Санкт-Петербурге и Москве.

