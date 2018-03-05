У Кристины Si забрали имя
Black Star и Кристина Саркисян, известная больше как Кристина Si, разошлись. Продюсерская компания не продлила по неизвестным причинам подошедший к концу пятилетний контракт с певицей. Автоматически она лишается и имени, и репертуара, все авторские и смежные права на которые принадлежат нашумевшему лейблу.
Также в собственности компании – фото– и видеоконтент, выпущенные за эти пять лет сотрудничества. В Black Star заверили, что будут пристально следить за своей продукцией и всячески мониторить факты неправомерного ее использования, сообщает телеграм-канал Super.
Творческий союз тульской певицы из русско-армянской семьи Кристины Саркисян и Black Star Inc начался в 2013 году. Тогда она стала единственной девушкой в Black Star-мафии. Кристина – исполнительница таких хитов, как "Я хочу", "Тебе не будет больно", "Ну ну да" и др. Итогом плодотворной "пятилетки" стал один-единственный альбом "Светом во тьме".
Отметим, родители певицы, цирковые артисты, в шесть лет отдали дочь в музыку. Она уже поблагодарила Black Star за сотрудничество и заявила, что "отправляется в свободное плавание". Учитывая, что компания забрала у нее и имя, и репертуар, сольную карьеру Кристина начнет с чистого листа. Впрочем, первые перемены не заставили долго ждать. Певица уже иначе зовется в своем Instagram.
В Москве произошла жуткая авария
Мартовская метель привела к крупному ДТП на шоссе на западе столицы
Звягинцев пролетел мимо "Оскара"
Российскому режиссеру престижной премии не досталось
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина