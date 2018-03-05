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У Кристины Si забрали имя

Кристина Си. Фото: vk.com/id103405812
Продюсерская компания не продлила по неизвестным причинам подошедший к концу пятилетний контракт с певицей

Black Star и Кристина Саркисян, известная больше как Кристина Si, разошлись. Продюсерская компания не продлила по неизвестным причинам подошедший к концу пятилетний контракт с певицей. Автоматически она лишается и имени, и репертуара, все авторские и смежные права на которые принадлежат нашумевшему лейблу.

Также в собственности компании – фото– и видеоконтент, выпущенные за эти пять лет сотрудничества. В Black Star заверили, что будут пристально следить за своей продукцией и всячески мониторить факты неправомерного ее использования, сообщает телеграм-канал Super.

Творческий союз тульской певицы из русско-армянской семьи Кристины Саркисян и Black Star Inc начался в 2013 году. Тогда она стала единственной девушкой в Black Star-мафии. Кристина – исполнительница таких хитов, как "Я хочу", "Тебе не будет больно", "Ну ну да" и др. Итогом плодотворной "пятилетки" стал один-единственный альбом "Светом во тьме".

Отметим, родители певицы, цирковые артисты, в шесть лет отдали дочь в музыку. Она уже поблагодарила Black Star за сотрудничество и заявила, что "отправляется в свободное плавание". Учитывая, что компания забрала у нее и имя, и репертуар, сольную карьеру Кристина начнет с чистого листа. Впрочем, первые перемены не заставили долго ждать. Певица уже иначе зовется в своем Instagram.

Оксана ПОДТУРКИНА
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