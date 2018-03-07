Галкин бросил Пугачеву
Максима Галкина уже нет в Москве. И 8 марта пара проведет в разлуке. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте юмориста.
Дело в том, что Галкин считается одним из самых высокооплачиваемых российских артистов. Его выступления расписаны на месяцы вперед. Недавно, например, он побывал на гастролях в Ирландии. Теперь же артист ездит по городам и весям России.
Сегодня, 7 марта, у него сольник в Саратове. А завтра в Самаре. А значит, поздравить свою жену Аллу Пугачеву с Международным женским днем он сможет разве что по телефону. По крайней мере, ехать из одного города в другой через Москву было бы слишком утомительно и нерационально. Особенно если учесть, что дорога напрямую из Самары в Саратов займет на поезде порядка восьми часов.
Впрочем, возможно, что праздник весны, традиционно устраиваемый Примадонной в первое воскресенье марта, стал для пары заменой общенационального красного дня календаря. Кстати, недавно юморист признался, что для него гастроли – это своего рода отдых от домашних хлопот, но при этом он быстро начинает скучать по семье.
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