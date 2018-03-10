С безобразной выходкой Ефремова разберутся
По словам главы областного Минкульта Сергея Филиппова, руководство знаменитого столичного театра должно извиниться перед самарскими театралами за поведение Михаила Ефремова."Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением", – написал Филиппов в Facebook.
Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом в Самаре в ближайшее время. "Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", – сказал он в пятницу РИА Новости.
"Современник" 7 марта играл в Самаре спектакль "Не становись чужим" по пьесе Гарольда Пинтера. По свидетельству зрителей, заслуженный артист России Михаил Ефремов вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, путал текст и невнятно бормотал. В ответ на просьбу из зала произносить слова громче актер начал нецензурно ругаться.
Спектакль доиграли до конца, но к тому времени публики в зале почти не осталось.Сам Ефремов заявил, что те, кто остался недоволен спектаклем, "не догоняют", потому что "это сложная пьеса для самарского зрителя".
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