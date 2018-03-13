Проститься с Табаковым смогут только близкие
Семья Олега Табакова закрылась от общественности. Его младший сын Павел накануне опубликовал в Instagram Stories надпись "Без звонков" на черном фоне, дав тем самым понять, чтобы его не тревожили в эти тяжелые минуты.
Сегодня стало известно, что и отпевание народного артиста будет проходить в присутствии только близких и друзей семьи. По сообщению источника в Московской патриархии, родные актера также не будут обнародовать информацию о дате, времени и месте отпевания, хотя ранее звучала версия в пользу храма Христа Спасителя.
Одной из причин решения о закрытой церемонии послужили изменения, произошедшие с артистом за последние четыре месяца в больнице. Подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, он сильно похудел, осунулся, и его почти не узнать, пишут Dni.RU. Да и родные хотят попрощаться с Олегом Павловичем без посторонних зевак и не при вспышках камер.
МХТ им. А. П. Чехова полностью оплатит расходы на погребение Олега Табакова. Прощание с ним пройдет в стенах этого театра. Актера похоронят в четверг, 15 марта, на Новодевичьем кладбище в Москве, напоминает URA.RU.
Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Похороны пройдут 15 марта на Новодевичьем кладбище.
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