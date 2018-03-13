Россию оставили без шансов на "Евровидении"

На перспективы страны добиться успеха в конкурсе повлияет политическая обстановка в мире

На каждое "Евровидение" мы возлагаем большие надежды, но в активе имеем только одну победу, которую в 2008 г. принес Дима Билан. Вот и сейчас, отправляя в Лиссабон Юлию Самойлову, мы надеемся на благоприятный исход.

Впрочем, букмекеры весьма скромно оценили шансы российской исполнительницы. По их мнению, она не войдет даже в первую десятку.

Свой прогноз дал и Дмитрий Колдун, который в 2007 г. представлял на конкурсе Белоруссию и занял шестое место.

Он выразил надежду, что образ певицы, с детства прикованной к инвалидному креслу, будет обыгран корректно и правильно.

"И с голосом все в порядке. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал. Политическая ситуация очень непростая, а "Евровидение" не Олимпиада – нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", – цитирует певца РИА "Новости".

Композиция "I Won't Break", с которой Юлия Самойлова отправится в Португалию, была презентована в минувшее воскресенье. Полуфиналы и финал пройдут 8, 10 и 12 мая. В этом году транслировать конкурс будет "Первый канал".