Дочь Распутиной нашлась

Скорее всего, она находится у своей звездной мамы

Первым о Лидии заволновался ее сводный брат Алексей. После смерти отца они остались единственными наследниками его 4-комнатной квартиры в Москве. Мужчина искал сестру, чтобы утрясти у нотариуса формальности, но она на связь не выходила.

Оказалось, что следы Лидии потерялись давно. Как заявила артистка пародийного жанра Ольга Мюнхаузен, она даже не была на похоронах своего отца. За полгода до своей смерти мужчина тщетно пытался ее найти.

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И вот сегодня стало известно, что дочь звезды нашлась.

"Муж Распутиной заявил, что дочка у мамы. Просто у нас не было связи с Марией Николаевной. У Лиды был отключен телефон. Просто, видимо, мама так пожелала", – сказала Мюнхаузен.

"Ее никто не видел, но мы верим, что она у мамы. Доступа кроме как через Машу Распутину к ней нет", – добавила она.

Если это действительно так, то можно говорить о том, что певица приняла свою дочь, с которой на протяжении многих лет не поддерживала отношений.

Напомним, Лидия Ермакова – дочь Маши Распутиной от первого брака. В течение многих лет она проходила лечение в психиатрических клиниках, оказавшись, по сути, предоставленной самой себе. После выписки Ермакова скиталась по монастырям и интернатам. Сама певица пресекает на корню все разговоры о дочери.

