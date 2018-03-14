Исчезнувшие бриллианты Зыкиной привели в Иран

Наследник иранского шейха хочет выкупить драгоценности певицы

Людмила Зыкина обожала драгоценности, тратила на них баснословные суммы и даже на гастроли возила с собой.

Когда она ушла из жизни, ее сокровища были оценены в $7 миллионов. Они-то и стали предметом споров между наследниками певицы.

Личная помощница артистки Татьяна Свинкова забрала драгоценности к себе. Якобы певица хотела, чтобы вырученные от их продажи деньги после ее смерти были перечислены на благотворительные нужды. Но сокровища попали в криминальные сводки.

Полиция завела уголовное дело о пропаже бриллиантов, у Свинковой был проведен обыск, в ходе которого ценности изъяли. Позже их передали на хранение племяннику звезды Сергею Зыкину, который в 2012 г. выставил их на аукцион.

Лоты ушли почти за 32 млн рублей. Их купил по телефону некий поклонник певицы, имя которого осталось неназванным, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Дальше вокруг сокровищ снова закипели страсти. По жалобе родственников итоги торгов были аннулированы. Украшения вновь оказались у Зыкина. Но мужчина исчез в неизвестном направлении. Ходили слухи, что он скрылся за границей, а украшения распродал на черном рынке.

И вот недавно в "бриллиантовом деле" появился новый участник.

Со слов подруги певицы Елены Лосевой, с ней связался представитель бизнесмена с Ближнего Востока. Он попросил оказать помощь в поиске драгоценностей Зыкиной. Оказалось, что некий наследник иранского шейха хотел бы их приобрести.

Возможно, речь идет о Давуде Аббасе Ахмади, выходце из богатой и влиятельной иранской семьи. Родился в Тегеране в 1953 году, в 80-е приезжал в СССР.

Именно во время тех визитов он побывал на концертах Людмилы Зыкиной и влюбился в нее. Богач даже пытался за ней ухаживать.

По словам Елены Лосевой, среди ухажеров известной певицы действительно был весьма обеспеченный иранец.

"Его шейхом называли. Он на ее концерт пришел и влюбился… Люся мне рассказывала, что он за ней ухаживал и преподнес в дар бриллиантовую вещь. Он был в нее влюблен, даже замуж звал. Но она ни за какие коврижки не уехала бы из России: зачем ей заграница? Она понимала, что это поставит крест на ее карьере. У нее же репертуар – русские народные песни", - рассказала женщина.

Она предположила, что теперь ухажер хочет вернуть подаренные певице украшения. Мол, ему неприятно, что они оказались замешаны в некрасивую историю. Но не исключено, что иностранец преследует и более приземленные цели. По информации издания, он планирует вложиться в инвестиционные проекты в российских регионах. И хотел бы получить льготы при ведении бизнеса. Вот и пообещал вернуть России коллекцию великой певицы.

К слову, многие считают, что украшения должны находиться в музее. Например, в собрании Людмилы Зыкиной находились старинная брошь с природными бриллиантами 1871 года, золотые серьги с бриллиантами и голубой эмалью XIX века. Но самая ценная вещь - бриллиантовая диадема царицы Екатерины стоимостью в несколько миллионов долларов.