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Алибасов был на волосок от смерти

Бари Алибасов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Продюсер открыто указал на убийцу

Расторопность коммунальщиков во многих городах в этом году оставляет желать лучшего. В Сети то и дело появляются видео в стиле Армагеддона, когда с крыш домов скатываются глыбы льда и падают на людей и крушат автомобили.

Вот и Бари Алибасов был сегодня буквально на волоске от трагедии. Он опубликовал в своем Instagram душераздирающий кадр, на котором его машина запечатлена с пробитым задним стеклом. На фото видно, что крышка багажника усыпана осколками.

Свое послание продюсер начал очень эмоционально: "Мать-природа убивает!".

Далее он рассказал, что на его "Ниссан" упала сосулька. Впрочем, судя по дыре, это был целый сталактит.

"Паркуйтесь под открытым небом, хотя, я не уверен, оттуда тоже может что-то упасть", – посоветовал папа "На-На". 

Бари Алибасову порекомендовали обратиться с иском против коммунальных служб, чтобы те компенсировали ремонт. Но большинство сошлось в мнении, что продюсер еще легко отделался. Действительно, если бы он в этот момент находился рядом или вообще попал под удар такой сосульки, страшно даже представить, что бы с ним случилось. В лучшем случае он попал бы в больницу. 

"Хорошо, что только стекло и никого в машине не было", "Главное, что не на голову", "Вы представляете, если бы такое на кого-нибудь упало", "Могло быть и хуже",  – заключили подписчики. 


Денис ЗВЯГИН
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