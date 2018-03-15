Алибасов был на волосок от смерти

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Расторопность коммунальщиков во многих городах в этом году оставляет желать лучшего. В Сети то и дело появляются видео в стиле Армагеддона, когда с крыш домов скатываются глыбы льда и падают на людей и крушат автомобили.
Вот и Бари Алибасов был сегодня буквально на волоске от трагедии. Он опубликовал в своем Instagram душераздирающий кадр, на котором его машина запечатлена с пробитым задним стеклом. На фото видно, что крышка багажника усыпана осколками.
Свое послание продюсер начал очень эмоционально: "Мать-природа убивает!".
Далее он рассказал, что на его "Ниссан" упала сосулька. Впрочем, судя по дыре, это был целый сталактит.
"Паркуйтесь под открытым небом, хотя, я не уверен, оттуда тоже может что-то упасть", – посоветовал папа "На-На".
Люди, будьте благоразумны! Мать- природа убивает! Сосулька расхерачила мой автомобиль, заднее стекло вдребезги! Паркуйтесь под открытым небом, хотя, я не уверен, оттуда тоже может что – то упасть. Вот что, мать её, природа, сделала с моим автомобилем! #бариалибасов #весна #сосульки #авария #сми #дороги #матьприрода #машана #ниссан #март2018 #соцсети #москва #россия
Бари Алибасову порекомендовали обратиться с иском против коммунальных служб, чтобы те компенсировали ремонт. Но большинство сошлось в мнении, что продюсер еще легко отделался. Действительно, если бы он в этот момент находился рядом или вообще попал под удар такой сосульки, страшно даже представить, что бы с ним случилось. В лучшем случае он попал бы в больницу.
"Хорошо, что только стекло и никого в машине не было", "Главное, что не на голову", "Вы представляете, если бы такое на кого-нибудь упало", "Могло быть и хуже", – заключили подписчики.
Информация о пострадавших пока уточняется
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