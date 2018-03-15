Из протеже Бондарчука изгоняют бесов

Звезда "Обитаемого острова" просит о помощи свою бывшую девушку

Слава и трагедия свалились на Василия Степанова в одночасье – сразу после выхода фильма дилогии "Обитаемый остров". Актеру прочили светлое будущее, ему отводили роль секс-символа своего поколения. Но вместо этого он впал в депрессию и до сих пор не может выбраться из этого состояния.

"Его мама, вместо того чтобы лечить сына у психиатров, пытается изгнать из него бесов. Сам Василий тоже не понимает, что он болен и ему необходимо постоянное наблюдение медиков", – рассказала актриса Дарья Егорова, которая встречалась со Степановым пять лет.

По ее словам, он до сих пор обращается к ней, когда ему плохо.

"Он звонит мне в невменяемом состоянии и просит помочь ему. Я, как всегда, мчусь к нему на помощь, но все оказывается пустым фарсом", – цитируют девушку "Только звезды".

"Степанов – мое прошлое, с которым надо достойно прощаться", – заключила она.

Год назад актер выпал из окна третьего этажа, получив переломы руки, плеча, не говоря уже о многочисленных ушибах. Если бы не козырек, за который он зацепился при падении, все могло кончиться плачевно. Многие заподозрили Степанова в попытке самоубийства, но сам актер назвал это несчастным случаем. Он объяснил, что хотел спасти кошку. Тем не менее ему была назначена психиатрическая экспертиза.

После блестящего старта актеру пока так и не удается продолжить свою карьеру.